China will keine Debatte über Hongkong auf G-20-Gipfel zulassen

China will auf dem bevorstehenden Gipfel der 20 größten Industrie- und Schwellenländer (G-20) im japanischen Osaka keine Debatte über die jüngsten Proteste in Hongkong zulassen. "Hongkong ist eine Sonderverwaltungszone Chinas", sagte Vize-Außenminister Zhang Jun. "Die Angelegenheiten Hongkongs sind eine reine innere Angelegenheit Chinas. Kein anderes Land hat das Recht sich einzumischen."

In Hongkong hatte es zuletzt die größten Massenproteste seit

Jahrzehnten gegeben. Dabei kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen

zwischen Demonstranten und Polizei. Anlass ist ein inzwischen auf

Eis gelegtes Gesetzesvorhaben, das Auslieferungen auch an China

ermöglichen soll.

Beobachter sehen in der Protestbewegung inzwischen den Ausdruck

eines generellen Grolls gegenüber der Regierung und Peking. Nach dem

Prinzip "Ein Land, zwei Systeme" wurden der früheren britischen

Kronkolonie eigentlich bis 2047 politische Grundrechte wie

Meinungs-und Pressefreiheit zugesichert, die in China nicht gelten.

Angesichts der Entwicklung in den vergangenen Jahren sehen viele

Hongkonger diese Freiheiten in Gefahr.

(APA/Reuters)