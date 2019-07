Trump macht ernst: Razzien gegen Illegale

New York. Zwei Wochen Gnadenfrist hatte US-Präsident Donald Trump auf Ansuchen der Demokraten zunächst gewährt, doch nun sollen in den USA die angekündigten massenhaften Abschiebungen von illegalen Einwanderern beginnen. Ab Sonntag wird die Immigrationsbehörde in zehn Städten – von New York über Denver bis San Francisco – an die Türen Tausender Menschen klopfen, um diese des Landes zu verweisen. Die Demokraten protestieren, während der Präsident betont, sich bloß an die Gesetze zu halten.

