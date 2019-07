So taktiert Johnson mit Brexit und Neuwahlen

Boris Johnson hat kein Geheimnis aus seinen Absichten gemacht. Aber in seinen ersten Schritten als neuer britischer Premierminister hat er demonstriert, dass er es auch ernst meint: „Wir werden den Brexit umsetzten – ohne Wenn und Aber“, wiederholte er am Mittwoch vor dem Einzug in die Downing Street. Mit dem nachfolgenden Köpferollen – 17 Regierungsvertreter wurden innerhalb weniger Stunden ausgetauscht – ließ er den Worten Taten folgen.



Was selbst von konservativen Parteifreunden als „Blutbad“ bezeichnet und mit einiger Sorge verfolgt wurde („Ich hoffe, er weiß, was er macht“), war in Wahrheit eiskaltes Kalkül.

