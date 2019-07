USA planen Ausstieg aus endlosem Krieg in Afghanistan

Wien/Kabul. Es ist der längste Krieg, den die USA bisher geführt haben: Seit Ende 2001 kämpfen amerikanische Soldaten in Afghanistan. Nun kommen aus Washington verstärkt Signale, den Einsatz abzuschließen zu wollen. „Er war unmissverständlich: Beendet die endlosen Kriege, zieht ab, reduziert.“ Mit diesen Worten beschrieb nun US-Außenminister Mike Pompeo bei einem Treffen des Economic Club of Washington, wie sich Präsident Donald Trump das weitere Vorgehen am Hindukusch vorstellt. Trump habe den Auftrag gegeben, die Zahl der US-Soldaten in Afghanistan bis zu den US-Präsidentenwahlen 2020 deutlich zu reduzieren.

Auch nach fast 18 Jahren nach Beginn ihres Einsatzes haben die US-Streitkräfte Verluste in Afghanistan zu beklagen. Am Montag wurde bekannt gegeben, dass zwei US-Soldaten ums Leben gekommen seien. Und vor allem die Zahl der getöteten Afghanen steigt ständig an. Erst am Wochenende starben bei einem Attentat in der Hauptstadt, Kabul, mindestens 24 Menschen.

Washington versucht derzeit, durch Verhandlungen mit den extremistischen Taliban einen Ausweg aus dem langjährigen militärischen Engagement zu finden.

1Wie hat das US-Engagement in Afghanistan begonnen?

Militärisch mischten die USA bereits in den 1980er-Jahren in Afghanistan mit. 1979 waren Truppen der Sowjetunion in dem Land am Hindukusch einmarschiert. Afghanische Rebelleneinheiten starteten einen Untergrundkrieg gegen die sowjetischen Soldaten und die Moskau-treue Regierung in Kabul. Um den Gegner Sowjetunion zu schwächen, unterstützten die USA die Rebellen – die sogenannten Mujaheddin – mit Waffen und Geld. Aufseiten der Mujaheddin kämpften mit US-Hilfe auch Jihadisten aus diversen Ländern, darunter der spätere al-Qaida-Führer Osama bin Laden.

2Welche Aufgabe hat die internationale

Militärmission in Afghanistan?

Nach dem Abzug der Sowjets 1989 fielen die afghanischen Rebellen übereinander her. Die extremistische Miliz der Taliban brachte ab 1996 weite Teile des Landes unter ihre Kontrolle. Sie gestattete al-Qaida-Chef Bin Laden und seinen Kämpfern, in Afghanistan Camps einzurichten. Ab Beginn der 1990er-Jahre nahm bin Laden die USA als neuen großen Feind ins Visier. Nach den Anschlägen vom 11.September 2001 startete Washington einen Feldzug gegen al-Qaida und die Taliban. Und auch nach der Vertreibung der Extremisten aus Kabul setzten die USA mit Luftwaffen und Elitesoldaten den Kampf gegen versprengte Taliban und al-Qaida-Kämpfer fort. Zugleich wurde unter der Führung der Nato eine internationale Schutztruppe entsandt, um die neue afghanische Regierung beim Wiederaufbau des Landes zu unterstützen. Auch Österreich beteiligte sich 2002 und 2005 mit Kontingenten an der internationalen Truppe.

Mittlerweile wurde die Zahl der internationalen Soldaten in Afghanistan deutlich heruntergefahren. Die Mission der Nato-geführten Schutztruppe wurde 2014 beendet. Die Nachfolgemission „Resolute Support“ steht ebenfalls unter Nato-Kommando. Sie ist vor allem für Ausbildung, Beratung und Unterstützung der afghanischen Streitkräfte zuständig. Bei „Resolute Support“ sind derzeit rund 17.000 internationale Soldaten aus 39 Nato-Staaten und anderen Ländern im Einsatz. Den größten Beitrag zur Mission leisten die USA mit 8500 Soldaten. Zusätzlich sind noch US-Eliteeinheiten im Antiterrorkampf in Afghanistan im Einsatz.

3Welche Chancen haben die Friedensverhandlungen mit den Taliban in Doha?

Voraussetzung für eine Truppenreduktion oder den gesamten Abzug aus Afghanistan ist für Washington ein Erfolg der Friedensgespräche mit den Taliban. Die Verhandlungen haben im Sommer 2018 in Doha, der Hauptstadt des Golfemirats Katar, begonnen. Bisher fanden bereits sieben Gesprächsrunden statt. Der Schönheitsfehler dabei: Bei den Verhandlungen mit den Taliban sitzt die afghanische Regierung unter Präsident Ashraf Ghani nicht mit am Tisch. Die Taliban erkennen die Regierung in Kabul nicht an. Ghani hat aber bereits angekündigt, bei den für 28.September geplanten Wahlen erneut anzutreten.

Die Taliban befinden sich in einer starken Position, da sie in den vergangenen Jahren ihren Einfluss in vielen Teilen des Landes sukzessive ausgeweitet haben. Neben der Extremistenorganisation treiben mittlerweile auch die Jihadisten des sogenannten Islamischen Staats (IS) in Afghanistan ihr Unwesen. Und in mehreren Regionen sind lokale Warlords die eigentlichen Machthaber, die sich um die Vorgaben der Regierung in Kabul nur wenig kümmern. Selbst eine Einigung der USA mit den Taliban würde noch lang nicht bedeuten, dass dauerhafter Frieden in Afghanistan einkehrt.

Hauptleidtragende des Konflikts sind die Zivilisten. Laut neuem Bericht der UN-Mission in Afghanistan (Unama) wurden im ersten Halbjahr 1397 Menschen bei Luftangriffen und Bodeneinsätzen der Regierungstruppen getötet oder verletzt. Damit stieg die Zahl der Opfer gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 31 Prozent.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.07.2019)