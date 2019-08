Gedenken an Ermordung der Sinti und Roma

Warschau. In der Gedenkstätte des früheren deutschen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau wurde am Freitag des Völkermords an den Sinti und Roma gedacht, dem 500.000 Menschen zum Opfer gefallen waren. Anlass war der 75. Jahrestag der sogenannten „Liquidation des Zigeunerlagers“ am 2. August 1944, bei der die SS die letzten 2900 Häftlinge in den Gaskammern ermordete.

Bereits am Donnerstag bat der deutsche Außenminister, Heiko Maas, Polen um Vergebung für die NS-Verbrechen. „Ich schäme mich für das, was Ihrem Land von Deutschen und im deutschen Namen angetan wurde“, sagte er im Gedenken an den Beginn des Warschauer Aufstands gegen die Nazis 1944. (APA/DPA)

