Grenzkontrollen aufheben? "Soweit sind wir noch nicht"

Seit Herbst 2015 hat Deutschland Schengen ausgesetzt und kontrolliert an den Grenzübergängen in Bayern. Inzwischen hat der Zustrom von Flüchtlingen stark nachgelassen. Ist die Kontrolle noch nötig?

Ich bin immer ein Freund des Schengen-Systems gewesen, aber es hat 2015 an den EU-Außengrenzen nicht funktioniert. Deshalb musste Deutschland Grenzkontrollen an den eigenen Grenzen einführen. Die haben ihre Wirkung getan und tun sie immer noch. Wenn die Bundespolizei im vergangenen Jahr an der bayrisch-österreichischen Grenze rund 6000 Personen zurückgewiesen und mehrere tausend festgenommen hat, z. B. weil Drogen gefunden wurden, dann sind das wirksame Kontrollen, auf die ich nicht ohne Weiteres verzichten will. Das Ziel ist aber, dass der Schutz der Außengrenzen so verstärkt wird, dass wir diese Grenzkontrollen nicht mehr brauchen. Soweit sind wir aber noch nicht.

Es ist also fix, dass die Grenzkontrollen im Herbst wieder verlängert werden?

Aus bayrischer Sicht kann ich nur sagen, ich hielte es für verfrüht, schon jetzt restlos auf solche Kontrollen zu verzichten. Aber wir haben schon damit begonnen, die Grenzkontrollen zu flexibilisieren.

