Die Wandlung des Giuseppe Conte

Rom. Im dunkelblauen Anzug, in sich gekehrt und mit ernster Miene schreitet Giuseppe Conte am Donnerstagmorgen über den Hof des Quirinalspalastes. Für den Rechtsprofessor, der vor 15 Monaten das Amt des Ministerpräsidenten in Italien angetreten hat, hat sich in den vergangenen Wochen alles geändert. Bis auf sein Amt. Eine Stunde später erklärt ein Sprecher von Staatspräsident Sergio Mattarella, dass er Conte mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt hat.



Conte akzeptiert – unter Vorbehalt, wie in Italien üblich. In wenigen Tagen will er Mattarella seine Ministertruppe und ein Regierungsprogramm präsentieren und damit die Geburt der Regierung zwischen der Fünf-Sterne-Bewegung und der sozialdemokratischen Partito Democratico abschließen.



Auch wenn das Amt das gleiche bleibt, an der Ausübung wird sich einiges ändern. Der heimliche Vize der Vizes ist zum eigentlichen Akteur geworden. Als Marionette war er angetreten, flankiert von den Chefs der damaligen Koalitionsparteien, Matteo Salvini von der Lega und Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft