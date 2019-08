Peking setzt in Hongkong auf Zermürbungstaktik

Es waren bedrohliche Bilder, die Chinas Staatsmedien frühmorgens am Donnerstag veröffentlichten: Während im Norden Militärfahrzeuge der Volksbefreiungsarmee die Grenze nach Hongkong überquerten, legte weiter südlich die Marine an ihrer Basis in der Hafenstadt an. Reine Routine sei die Truppenrotation, beteuerte der Militärposten in der Sonderverwaltungszone – wie in den 22 Jahren seit der Übergabe der früheren britischen Kolonie an Peking. Die geschätzt 8000 bis 10.000 Soldaten an beiden Seiten der Grenze sollen „Hongkongs Wohlstand und Stabilität sichern“.



Dennoch. So gewöhnlich, wie das chinesische Militär weismachen wollte, war das Manöver nicht, auch der Zeitpunkt war brisant. Für Samstag hat die Civil Human Rights Front zu friedlichen Protesten aufgerufen. Bisher sorgten drei von der Organisation veranstaltete Demonstrationen für Rekordbeteiligungen mit bis zu zwei Millionen Menschen. Diesmal sollte die Versammlung an ein besonderes Jubiläum erinnern: Am 31. August 2014 erteilte Peking freien Wahlen eine Absage. Diese hatte die KP-Führung den Hongkongern eigentlich bis 2017 zugesagt. Das restriktive Gesetzespaket war Auslöser für die prodemokratischen Regenschirmproteste, benannt nach den Schirmen, mit denen sich die Demonstranten gegen den Pfeffersprayeinsatz der Polizisten schützten.



Szenen, an die nun weder die Zentralregierung in Peking noch Regierungschefin Carrie Lam zurückdenken will. Am Dienstag haben die Demonstrationen, die ursprünglich gegen ein Auslieferungsgesetz gerichtet waren, die 79-Tage-Marke von 2014 geknackt. Am Donnerstag verbot die Hongkonger Polizei die für Samstag angekündigte Massenveranstaltung – um noch mehr Schwerverletzte zu verhindern, hieß es. Doch es brauchte keine weiteren Proteste, bis die aufgeheizte Stimmung in Hongkong ein weiteres Opfer forderte: Maskierte Männer attackierten einen Mitorganisator der Civil Human Rights Front und einen Freund in einem Restaurant.



Ein tiefer Graben zieht sich mittlerweile durch die Bevölkerung. Einerseits die Demonstranten: meist junge Leute, die für demokratische Rechte und gegen Polizeigewalt auf die Straße gehen; die den schleichenden Einfluss Pekings auch unter den Ordnungshütern auszumachen glauben. Polizisten verkleideten sich als Aktivisten, um Gewalt zu provozieren. Andererseits die Anhänger Lams und der Polizei: meist Ältere, Wohlhabende, die hinter den Protesten den Einfluss ausländischer Kräfte vermuten, um China wirtschaftlich und politisch zu schaden; die im Vorgehen der gewaltbereiten Demonstranten einen Imageverlust für Hongkong sehen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft