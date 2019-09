Warum sich die Stimmung aufheizt

Gerade hatten Putztrupps die Spuren der Verwüstung, die die Straßenschlachten zwischen Polizei und Demonstranten hinterlassen hatten, beseitigt, da zog in Hongkong am Sonntag ein weiterer Proteststurm auf: Tausende strömten zum internationalen Flughafen, blockierten die wichtigste Zufahrtsstraße mit Barrikaden aus Gepäcktrolleys. Der Flughafenshuttle blieb gesperrt, verärgerte Taxifahrer harrten in kilometerlangen Staus aus.



Später zogen sich Radikale in eine U-Bahn-Station zurück. Dort entfachten sie Feuer, zerstörten Ticketautomaten, besprühten Wände. „Achtung, das ist ein Notfall“, tönte es über die Lautsprecher. Über der Finanzmetropole knatterten wieder einmal Polizeihubschrauber. Und immer wieder ertönte der Schlachtruf der Demonstranten: „Befreit Hongkong, Revolution unserer Zeit.“

