Netanjahus Aus für den Friedenstraum in Nahost

Benjamin Netanjahu kämpft bei den von ihm vom Zaun gebrochenen Neuwahlen am Dienstag in Israel an vielerlei Fronten: Die Wahlversprechen sind wieder einmal groß, und der Einsatz im Wahlpoker ist hoch - auch der ganz persönliche. Bodyguards zerrten ihn am Dienstagabend von der Bühne in der südisraelischen Küstenstadt Ashdod, als schriller Bombenalarm ertönte. Das Abwehrsystem „Iron Dome“ fing die vom Gazastreifen abgefeuerten Raketen auf Ashdod und Ashkolon ab, und der Premier konnte seine Wahlkampfkundgebung nach einigen Minuten unter „Bibi“-Sprechchören fortsetzen. Israels Luftwaffe flog daraufhin Vergeltungsschläge gegen Hamas-Ziele in Gaza.

