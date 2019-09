Italiens Sozialdemokraten in der Krise

Giuseppe Contes neue Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und den Sozialdemokraten ist kaum mehr als eine Woche alt, da ist sie schon einer Belastungsprobe ausgesetzt. Die Sozialdemokraten sind nach der Ankündigung von Ex-Premier Matteo Renzi, eine iegene Partei zu gründen, in eine schwere Krise geschlittert: Sie sstehen kurz nach ihrer Rückkehr in die Regierung vor einer Spaltung. Renzi erklärte, eine neue "innovative, europafreundliche Partei" aus der Taufe zu heben.

„Es besteht in Italien ein riesiger Raum für eine andere Politik. Für eine lebendige Politik aus Leidenschaft und aktiver Beteiligung. Für mich gibt es einen neuen Weg zu gehen", schrieb Renzi, der die Sozialdemokraten von 2013 bis 2018 geführt hatte, auf Facebook. Renzi, von 2014 bis 2016 auch Regierungschef, war auch maßgeblich für die Bildung der Koalition mit den Cinque Stelle verantwortlich. Der Parteichef Nicola Zingaretti schloss sich nur zaudernd seiner Initiative an. Renzi hatte sich nach seiner Abwahl als Premier zunehmend von seiner Partei entfremdet. In der Öffentlichkeit war der ehemalige Bürgermeister aus Florenz zwar weiterhin präsent, doch wollte er sich nicht dauerhaft mit einem Platz in der zweiten Reihe abfinden.

Kampf gegen Salvini

Die politische Strategie seiner neuen Partei will Renzi im Oktober beim sogenannten Leopolda-Kongress in Florenz präsentieren, einer jährlich im Herbst stattfindenden Ideenwerkstatt für ein neues Italien. "Wir werden Ideen und Träume für das Italien von morgen vorstellen", schrieb der 44-Jährige.

Renzi sicherte Conte in einem Telefonat zu, er und seine Anhänger würden weiterhin die neue Regierung unterstützen.

Im Interview mit der römischen Tageszeitung "La Repubblica" erklärte Renzi, seine Partei werde bei den nächsten Parlamentswahlen erstmals antreten. Er hoffe, dass diese erst am Ende der Legislaturperiode 2023 stattfinden würden. Sein Ziel sei es, die rechte Lega um Ex-Innenminister Matteo Salvini zu bekämpfen und eine Partei der Mitte zu etablieren. Der Rechtspopulismus ei noch nicht besiegt. Die Fraktion aus seinen Anhängern werde im Parlament bereits diese Woche entstehen. Circa 30 Parlamentarier seien bereit, sich ihm anzuschließen. Im UNterhaus verfügt die PD derzeit über 111 Sitze, im Senat über 51.

Renzi betonte, er habe keine Probleme mit PD-Chef Nicola Zingaretti. Die Demokratische Partei bestehe allerdings aus mehreren Flügeln und habe keine Zukunftsvision. Die Strategie zielt darauf ab, der Forza Italia, der schwächelnden Partei Silvio Berlusconis, Wähler abspenstig zu machen.

Zingaretti reagierte kritisch auf Renzis Pläne zum Parteiaustritt. „Renzis Beschluss tut uns Leid. Das ist ein Fehler, doch jetzt denken wir weiter an die Zukunft der Italiener, an Beschäftigung, Umwelt, Unternehmensförderung, Bildung und Investitionen", kommentierte Zingaretti auf Twitter.

