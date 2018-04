Versnobter großer Bruder, coole kleine Schwester und "Eric Clapton"

Kaum jemand ist Kim Jong-un so nahe: Kim Yo-jong, die kleine Schwester des Diktators, gehört zu seinen engsten Vertrauten und mächtigsten Beraten. Sie begleitete den nordkoreanischen Staatschef zum historischen Korea-Treffen mit Südkoreas Präsidenten Moon Jae-in im Grenzort Panmunjom. Sie war es, die fleißig Notizen nahm. Und Kim Jong-un schickte die Schwester zu den Winterspielen ins südkoreanische Pyeongchang. So manch ein Insider spekuliert, dass sie maßgeblich an der Architektur des koreanischen Tauwetters beteiligt ist.