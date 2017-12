AfD-Parteitag: Rückt die Partei weiter nach rechts?

Zum Auftakt des AfD-Bundesparteitags in Hannover hat Parteichef Jörg Meuthen die Delegierten zu einer "patriotischen Politik für Deutschland" aufgerufen. "Wir sind die einzigen in diesem Land, die das tun", sagte Meuthen am Samstag. Meuthen warf der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in seiner Eröffnungsrede "politisches Zentralversagen" vor. Nach dem Einzug der AfD in den Bundestag als drittstärkste Kraft gehe es der Partei jetzt "nicht um die Futtertöpfe, sondern um unser Land".

Im Mittelpunkt des zweitägigen Parteitags steht die Neuwahl der Führung. Mehrere Hundertschaften der Polizei sicherten die Veranstaltung. Gegendemonstranten versuchten am Vormittag, den Weg der Delegierten in die Halle zu blockieren. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Es gab mehrere Verletzte. Seit dem Rückzug von Frauke Petry nach der Bundestagswahl führt Jörg Meuthen die Partei alleine. Seine Wiederwahl gilt als gesichert. Streit gab es im Vorfeld darüber, wer mit ihm eine Doppelspitze bilden könnte.

Auch denkbar wäre, dass per Satzungsänderung eine Einzelspitze festgelegt wird, dann könnte Meuthen alleiniger Parteichef bleiben. Ein entsprechender Antrag des Landesverbands Sachsen-Anhalt liegt vor. 2015 hatte der Streit über die Doppelspitze die Alternative für Deutschland (AfD) vor eine Zerreißprobe gestellt. Der damalige AfD-Chef und Parteigründer Bernd Lucke ging, die Doppelspitze blieb.

Berliner Parteichef will an die Spitze

Der Berliner Landeschef Georg Pazderski will als Ko-Vorsitzender antreten. AfD-Bundestagsfraktionschef und Parteivize Alexander Gauland will jedoch Berichten zufolge die Wahl Pazderskis durch eine eigene Kandidatur verhindern. Pazderski und sein Berliner Verband gelten als gemäßigt; mit einer Wahl Gaulands zum Ko-Parteichef würde der rechtsnationale Flügel gestärkt.

Gaulands Ko-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel machte sich vor Beginn des Parteitags erneut für Pazderski stark. "Er kann führen, auch unter Einbindung aller Beteiligten", sagte Weidel am Rande des Kongresses mit Verweis auf die langjährige militärische Erfahrung Pazderskis.

Die AfD hatte bei der Bundestagswahl 12,6 Prozent erzielt und ist drittstärkste Kraft im deutschen Parlament. Sollte eine Große Koalition gebildet werden, würde ihr die Rolle des Oppositionsführers zukommen.

(APA/AFP)