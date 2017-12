EU will sich gegen Terror mit Chemiewaffen wappnen

Immer wieder griffen Kämpfer des sogenannten Islamischen Staates (IS) im Nordirak mit Chemiewaffen an. Es waren vor allem Senfgas und Chlorgas, das die Jihadisten mit Granaten verschossen. Derartige Kampfstoffe wurden schon im Ersten Weltkrieg eingesetzt und sind nicht besonders schwer herzustellen. Der IS soll das Gas in den Laboreinrichtungen der Universität von Mossul selber produziert haben. Auf den Schlachtfeldern des Irak und Syriens testeten die Jihadisten auch eine weitere Art der Kampfführung: Sie steuerten kleine, mit Sprengsätzen beladene Drohnen auf ihre Gegner. Der IS baute die ferngelenkten Flugkörper entweder selber, oder modifizierte einfach Drohnen, die jede Privatperson in Geschäften oder im Internet kaufen kann.

Mittlerweile wurde der IS aus dem Nordirak und den meisten Teilen Syriens weitgehend vertrieben. Damit wächst die Gefahr, dass er stärker als bisher auf Attacken gegen sogenannte "weiche Ziele" setzen könnte: auf Terroranschläge in Europa. Und einige Experten befürchten, dass er dabei auf Fertigkeiten zurückgreifen könnte, die er sich im Krieg in Syrien und im Irak erworben hat: die Herstellung von Giftgas und den Einsatz von Drohnen. Der Antiterror-Koordinator der EU, Gilles de Kerchove, hatte sogar zuletzt auf einer Konferenz davor gewarnt, dass der IS versuchen könnte, biologische Kampfstoffe mit Drohnen freizusetzen.

"Zugang zu Risikomaterial kontrollieren"

In der EU versucht man nun verstärkt, sich auf derartige Szenarien vorzubereiten. Die Europäische Kommission hat dazu einen Aktionsplan erstellt. Das berichtet nun die deutsche Zeitung "Die Welt". Zwar haben Terrororganisationen bisher noch keine chemischen, biologischen oder radioaktiven Stoffe in Europa eingesetzt. Es gebe jedoch glaubwürdige Hinweise, dass diese Gruppen versuchen, sich derartige Materialien zu beschaffen, heißt es laut "Welt" in dem 16-seitigen Papier der EU-Kommission.

EU-Sicherheitskommissar Julian King schätzt das Risiko von atomaren, biologischen und chemischen Attacken durch Terroristen zwar nach wie vor als "gering" ein. Trotzdem müsse Europa auf diese sogenannten ABC-Angriffe vorbereitet sein. "Wir sollten den Zugang zu Hochrisikomaterial besser kontrollieren, wie wir das beispielsweise auch schon bei explosiven Stoffen oder Feuerwaffen gemacht haben", wird King von der "Welt" zitiert.

Gemeinsame Abwehrübungen

Die Europäische Kommission verlangt in ihrem Papier, dass die EU-Staaten gemeinsame Abwehrübungen durchführen und auch ihre medizinischen Einrichtungen auf solche Szenarien vorbereiten. Und sie schreibt: "Selbst ein ABC-Angriff in kleinem Maßstab kann einen beträchtlichen Einfluss haben auf die Gesellschaften und Volkswirtschaften, gegen die sie eingesetzt werden. Er führt zu erheblichen Störungen, weitverbreiteter Angst und Unsicherheit."

