Im Freistaat beginnt die Ära Söder

„Ab 50 ist im Leben eines Mannes die Zeit der Ernte.“ Den Spruch hat CSU-Finanz- und Heimatminister Markus Söder sein Vater mitgegeben. Söder ist jetzt 50 Jahre alt. Und die Ernte hat begonnen. Horst Seehofer macht den Platz an der Spitze des Freistaats Bayern frei - für Söder, seinen Intimfeind. Die Hofübergabe ist für Anfang 2018 geplant. Dann wird Söder bayrischer Ministerpräsident. Dann ist er am Ziel. Schon davor, Mitte Dezember, soll Söder auf dem Parteitag in seiner Heimatstadt Nürnberg zum Spitzenkandidaten für die Bayern-Wahl im Herbst 2018 gewählt werden. Allerdings bleibt Seehofer CSU-Chef. Eine Ämterteilung. Das ist der Plan, der am Montag verkündet wurde.