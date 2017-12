Sohn von Jemens getötetem Ex-Präsidenten Saleh schwört Rache

Der Sohn des von Houthi-Rebellen getöteten jemenitischen Ex-Präsidenten Ali Abdullah Saleh ruft zu einem Rachefeldzug gegen die Aufständischen auf. "Ich werde den Kampf anführen, bis der letzte Houthi aus dem Jemen vertrieben ist", zitierte der TV-Sender al-Ekbariya am Dienstag Ahmed Ali Saleh.

Die Gefolgsleute seines Vaters sollten Jemen "von den iranischen Houthi-Milizen" zurückerobern. "Das Blut meines Vaters wird für den Iran zur Hölle werden", sagte der unter Hausarrest in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebende Ahmed Ali dem Sender, der im Besitz Saudi-Arabiens ist. Die Echtheit des Berichts konnte zunächst nicht überprüft werden.

Rückschlag für Saudi-Arabien

Saleh war am Montag bei einem Angriff von Houthi-Rebellen südlich der Hauptstadt Sanaa getötet worden. Sein Tod ist ein Rückschlag für Saudi-Arabien, das sich im Jemen einen Stellvertreterkrieg mit seinem Erzrivalen Iran liefert. Saleh war bis zu den Aufständen des Arabischen Frühlings an der Macht, spielte aber auch danach eine wichtige Rolle. Er war mit den Houthi-Rebellen zunächst verbündet, weil beide den international anerkannten Staatschef Abd-Rabbu Mansur Hadi zum Feind hatten. Doch Rivalitäten um das gemeinsam beherrschte Gebiet, darunter Sanaa, führten zum Zerwürfnis. Am Mittwoch eskalierte der Konflikt so sehr, dass sich die früheren Verbündeten schließlich offen bekämpften.

Die schiitischen Houthis werden vom Iran unterstützt, während die internationale Militärallianz unter Führung Saudi-Arabiens Hadi wieder zur Macht verhelfen will. Zuletzt half die Koalition auch Salehs Einheiten mit Luftangriffen.

Ahmed Ali war Kommandant der jemenitischen Elitetruppe Republikanische Garden. Wo er und andere Mitglieder des Familienclans sich derzeit aufhalten, ist nicht bekannt. Er war Botschafter in den VAE, bevor die Emirate sich der saudi-arabischen Allianz anschlossen, um die von Saleh damals unterstützten Houthis zu bekämpfen. Daraufhin wurde Ahmed Ali in Abu Dhabi unter Hausarrest gestellt. Seine erste öffentliche Erklärung könnte darauf hindeuten, dass seine ehemaligen Gegner in der Allianz ihn nun im Kampf gegen die Houthis einsetzen könnten.

(APA/Reuters)