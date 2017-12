Trump heizt Kampf um Jerusalem an

Jerusalem. US-Präsident Donald Trump ist es erneut gelungen, die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich zu lenken. Eine Welle dringlicher Appelle erreichte den Chef im Weißen Haus, von der Idee abzulassen, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Das plant er laut dem „Wall Street Journal“ sehr bald zu verkünden.

Unisono warnten die Palästinenser-Führung, Jordanien, Saudiarabien und EU-Politiker, darunter auch Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel, vor den Folgen einer solchen Entscheidung. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan drohte gar mit der Aufkündigung der diplomatischen Beziehungen zu Israel, was in Jerusalem allerdings unaufgeregt aufgenommen wurde.

Schon im Vorfeld der Präsidentenwahl hatte Trump öffentlich mit dem Gedanken gespielt, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu übersiedeln. Seither fährt er jedoch einen Zickzackkurs und hat eine Entscheidung umgangen – zuletzt am Montag, obwohl eine durch das US-Recht vorgegebene Frist an dem Tag auslief. Aus dem Weißen Haus hieß es, man werde sich in den „kommenden Tagen“ äußern. Seit mehr als zwei Jahrzehnten sind die US-Präsidenten alle sechs Monate aufgerufen zu entscheiden, ob die 1995 vom US-Kongress beschlossene Verlegung der Botschaft aufgeschoben wird.

Hamas kündigt Intifada an

Der künftige Status von Jerusalem gehört zu den empfindlichsten Punkten des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern. Keine der beiden Seiten ist bereit, von dem Anspruch auf die Stadt, die heiligste jüdische und muslimische Pilgerstätten beherbergt, abzulassen. Die gewaltsamen Demonstrationen im vergangenen Sommer, ausgelöst von üblichen Sicherheitsmaßnahmen, sind Indiz dafür, welches Sprengpotenzial der Streit um Jerusalem hat. Die islamistische Hamas im Gazastreifen hat bereits eine neue Intifada angekündigt.

Völlig unklar bleibt zunächst, welches Ziel Trump verfolgt, sollte er ein so empfindliches Thema so eindeutig parteiisch entscheiden – und zwar gerade jetzt, wo er seinen Friedensplan für den Nahen Osten kundtun will. Seit Monaten arbeitet der US-Sondergesandte Jason Greenblatt an der Vorbereitung von neuen direkten Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern. Eine Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt würde nicht nur die arabischen Partner vor den Kopf stoßen, sondern die Palästinenser gar nicht erst erscheinen lassen.

Einen „Deal des Jahrhunderts” habe Trump versprochen, schimpfte Nabil Schaat, enger Berater von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas, aber diese „Mutter aller Deals stirbt hier auf den Felsen Jerusalems“. Denn: „Es gibt keine Einigung, die mit der Zerstörung der Zweistaatenlösung beginnt.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.12.2017)