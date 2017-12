Tschechien: Der Milliardärspremier von Gnaden der KP und Rechtsextremer

Prag. Am Nikolotag hat Präsident Miloš Zeman eine besondere Bescherung für die Tschechen parat. Er wird auf der Prager Burg den designierten Premier Andrej Babiš offiziell zum Regierungschef ernennen. Am 13. Dezember soll das komplette Kabinett vereidigt werden. Es ist ein Minderheitskabinett, bestehend nur aus Mitgliedern von Babiš' Bewegung ANO. Noch ist unklar, ob dieses Kabinett irgendwann auch die Vertrauensabstimmung im Abgeordnetenhaus übersteht. Aber die Chancen stehen so schlecht nicht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.12.2017)