Jerusalem-Anerkennung: Türkei lädt moslemische Staatsführer zu Gipfel

Die am Dienstagabend verkündete Absicht von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen und die US-Botschaft von Tel Aviv dorthin zu verlegen, könnte eine breite Allianz islamischer Staaten gegen die USA schmieden: Die Türkei lud am Mittwoch die Mitglieder der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) für kommende Woche zu einem Sondergipfel nach Istanbul ein. Jordanien und die Palästinenser forderten eine Dringlichkeitssitzung der Arabischen Liga zu der Frage.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan habe als amtierender OIC-Vorsitzender eine Einladung an die muslimischen Staatsführer von Malaysia bis Mauretanien ausgesprochen, um über das weitere gemeinsame Vorgehen zu beraten, teilte sein Sprecher Ibrahim Kalin am Mittwoch mit. Erdogan hatte am Vortag eine Änderung des Status von Jerusalem als "rote Linie für die Muslime" bezeichnet.

"Rote Linie für Muslime"

Die OIC hat mit 56 Staaten einen deutlich größeren Mitgliederkreis als die Arabische Liga (22), welche im Grunde den Arabischen Raum im engeren Sinne darstellt. In der OIC hingegen sind neben Indonesien, dem bevölkerungsreichsten muslimischen Land überhaupt, auch etwa Kasachstan, Pakistan, Nigeria, Mosambik, Albanien und sogar das südamerikanische Land Guyana vertreten.

Erdogan kommt in Kürze in Ankara mit Jordaniens König Abdullah II. zusammen, dabei dürfte der Konflikt um Jerusalem zur Sprache kommen. Gemeinsam mit der palästinensischen Autonomiebehörde beantragte Jordanien am Mittwoch eine Sondersitzung der Arabischen Liga in Kairo. Nach Angaben eines Diplomaten bei der panarabischen Organisation wird das Ministertreffen wahrscheinlich am Samstag stattfinden.

Laut eines US-Regierungsvertreters wolle Trump noch heute (Mittwoch) Abend MEZ trotz eindringlicher Warnungen aus aller Welt seine Entscheidung verkünden, Jerusalem als Israels Hauptstadt anzuerkennen. Der Plan stößt auch bei vielen europäischen und pazifischen Verbündeten auf Kritik, da sie eine Eskalation des Nahost-Konflikts befürchten.

(AFP)