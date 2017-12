Andrej Babiš als neuer Premier Tschechiens vereidigt

Der Unternehmer und Multimilliardär Andrej Babiš ist neuer Ministerpräsident Tschechiens. Präsident Miloš Zeman vereidigte den Gründer der rechtspopulistischen Protestpartei ANO ("Ja") am Mittwoch in einer Zeremonie auf der Prager Burg. Der 63 Jahre alte Babiš will, nachdem er von den meisten Parteien geschnitten wird, ein Minderheitskabinett bilden. Offen ist, wie er letztlich im Parlament das Vertrauen einer Mehrheit der Abgeordneten gewinnen will.

Kritiker befürchten eine Duldung durch die kommunistische KSČM und die rechtsradikale Partei für Freiheit und Demokratie (SPD). Babiš folgt auf den Sozialdemokraten Bohuslav Sobotka und ist der zwölfte Mann auf dem Posten seit der Trennung Tschechiens von der Slowakei zu Neujahr 1993. Die vor sechs Jahren gegründete ANO-Bewegung war bei der Parlamentswahl vom Oktober mit 29,6 Prozent der Stimmen stärkste Kraft geworden, doch unter anderem, weil gegen Babiš und seinen Konzern Verdacht auf Betrug im Umgang mit EU-Subventionen, konnte er weder bei Bürgerlichen noch Sozialdemokraten und sonstigen gemäßigteren Parteien Koalitionspartner finden.

Seinen ersten Auftritt auf europäischem Parkett wird er beim EU-Gipfel in Brüssel Mitte Dezember haben. Im Vorfeld kündigte er an, am tschechischen Nein zu einer vorgeblich gerechteren Flüchtlingsverteilung in Europa festzuhalten. "Wenn wir über eine Reform der Europäischen Union reden wollen, dann müssen wir vor allem über eine Reform der Migrationspolitik sprechen", sagte er.

(APA)