Nordkorea: US-Drohungen machen Krieg unausweichlich

Die südkoreanisch-amerikanischen Militärmanöver und Drohungen der USA mit einem Präventivschlag führen nach Ansicht Nordkoreas unausweichlich zum Krieg. Das sei eine "fest stehende Tatsache", sagte ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums in der Nacht auf Donnerstag der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zufolge.

"Die offene Frage ist jetzt: Wann wird der Krieg ausbrechen?", so der Sprecher weiter. Nordkorea wolle keinen Krieg, werde sich aber auch nicht verstecken.

Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel hatten sich in den vergangenen Monaten deutlich erhöht. Nordkorea testete unter Verletzung von US-Resolutionen Raketen und Atomwaffen, zuletzt eine neue Interkontinentalrakete. Am Montag starteten die USA und Südkorea ein groß angelegtes Militärmanöver in der Region. Wegen des Atom- und Raketenprogramms Nordkoreas hatte sich US-Präsident Donald Trump einen monatelangen verbalen Schlagabtausch mit der Führung in Pjöngjang geliefert.

(APA/Reuters)