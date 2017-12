Ukraine: Regierung will Antikorruptionsbehörde absägen

Im Konflikt von Präsident, Regierung sowie Generalstaatsanwalt mit der unabhängig agierenden Antikorruptionsbehörde NABU droht am Donnerstag ein Showdown im ukrainischen Parlament: Die Fraktionsvorsitzenden der Regierungsparteien haben am Mittwoch einen Gesetzesentwurf eingebracht, der eine sofortige Entlassung des NABU-Direktors ermöglicht.

Sollte der von Artur Gerassimow vom "Block Petro Poroschenko" und Maksim Burbak von "Narodnyj Front" am Mittwochnachmittag eingereichte Gesetzesentwurf beschlossen werden, könnten parlamentarische Mehrheiten in Zukunft die Leiter aller nach 2014 zur Korruptionsbekämpfung gegründeten Strafverfolgungsbehörden absetzen.

Insbesondere dürfte sich der Vorstoß auf das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine NABU beziehen, dessen Direktor bisher praktisch nur auf Grundlage einer Negativbeurteilung seiner Institution durch unabhängige Auditoren abgesetzt werden kann.

Westliche Länder stärken NABU den Rücken

NABU-Direktor Artjom Sytnik, der zahlreiche Strafverfahren gegen hochrangige Regierungsvertreter, Parlamentarier und selbst den Sohn von Innenminister Arsen Awakow initiiert hatte, war zuletzt auf heftigen Gegenwind gestoßen. Der Geheimdienst SBU und die Generalstaatsanwaltschaft hatten Ende November etwa eine verdeckte NABU-Operation gesprengt, die Korruption von Spitzen der ukrainischen Migrationsbehörde hätte beweisen sollen. Generalstaatsanwalt Juri Luzenko übte in Folge heftige Kritik an der Antikorruptionsbehörde und erklärte, dass die verdeckten NABU-Agenten allesamt illegal agiert hätten.

Unterstützung für NABU kam indes von westlichen Regierungen, die einen engagierten Kampf gegen die Korruption seit 2014 zu einer Bedingung für die Unterstützung der Ukraine gemacht haben. "Diese Ereignisse geben Anlass zu Bedenken über Bereitschaft der Ukraine, Korruption zu bekämpfen", kommentierte eine Sprecherin des US-amerikanischen State Department am Montag den Konflikt von SBU und Generalstaatsanwaltschaft mit NABU. Seitens der Europäischen Union forderte eine Sprecherin von Außenbeauftragter Federica Mogherini am Dienstag Kiew auf, Bemühungen zu intensivieren, die die Unabhängigkeit, Operationsfähigkeit und Effektivität von Antikorruptionsbehörde sicherstellten. "Die Arbeit dieser Institutionen darf nicht unterminiert, sondern müsse gestärkt werden", hieß es in der Erklärung.

Widerstand in Regierungsparteien

Keine 24 Stunden später machten zwei der einflussreichsten ukrainischen Parlamentarier mit ihrem Gesetzesentwurf deutlich, nur wenig von diesen Zurufen aus Washington D.C. und Brüssel zu halten. Oppositionelle Abgeordnete wie der ehemalige investigative Journalist Sergej Leschtschenko gingen am Mittwochabend davon aus, dass bereits am Donnerstag über dieses - seinen Worten nach - "Gesetz zur Ermordung von NABU" abgestimmt werden und es auch beschlossen werden könnte. "Ob es dazu kommt, hängt von unserer Aktivität ab", erklärte er auf Facebook.

Ob alle Angehörige der Regierungsfraktionen für den Entwurf stimmen würden, war zunächst unklar. Der Abgeordnete Wladimir Arjew, der als loyales Mitglied des "Block Petro Poroschenko" gilt und als eines der Sprachrohre der Fraktion fungiert, trat am Mittwochabend explizit gegen die Gesetzesnovelle auf. Er sei zwar stets für begründete Kritik an NABU, werde aber nicht für ein Gesetz stimmen, dass die Unabhängigkeit von Antikorruptionsbehörden reduziere. "Es gibt rote Linien", schrieb Arjew auf Facebook.

