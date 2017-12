Tillerson: "Werden Krim-Besetzung niemals akzeptieren"

US-Außenminister Rex Tillerson hat beim OSZE-Ministerrat am Donnerstag erwartungsgemäß scharfe Kritik an der Rolle Russlands im Ukraine-Konflikt geübt und die Sanktionen gegen Moskau bekräftigt. Die Krim-Sanktionen der USA "bleiben aufrecht, bis Russland die Halbinsel zurückgibt", betonte Tillerson bei der ersten Plenarsitzung der Minister der 57 Staaten in der Wiener Hofburg.

"Wir werden niemals die Besetzung und versuchte Annexion der Krim akzeptieren", unterstrich der US-Außenminister. Die mit der EU verhängten Ukraine-Sanktionen würden aufrecht bleiben, solange Moskau seine bewaffneten Kräfte aus dem Donbass abziehe. Russland bewaffne und trainiere die dortigen Separatisten, so Tillerson, der darauf hinwies, dass heuer mehr Menschen in dem Konfliktgebiet getötet worden seien als im Vorjahr. In diesem Zusammenhang erinnerte er auch an jenen amerikanischen OSZE-Beobachter, der im April bei einer Explosion im Separatistengebiet ums Leben gekommen war.

"Wir müssen das Recht eines jeden Staates respektieren, seine eigene politische Zukunft zu wählen", sagte Tillerson mit Blick auf die pro-westliche Führung der Ukraine. Zurückhaltend äußerte er sich zu möglichen neuen Sicherheitsvereinbarungen innerhalb der OSZE. Zunächst müssten nämlich die bestehenden Vereinbarungen umgesetzt werden, meinte er.

Kurz warnt vor Vertrauenskrise

Im Namen der EU sagte die EU-Spitzendiplomatin Helga Schmid, die Außenbeauftragte Federica Mogherini vertrat, dass Moskau "die finanzielle und politische Unterstützung für die Separatisten stoppen" müsse. Russland müsse "die illegale Annexion beenden, die die Europäische Union niemals anerkennen wird", betonte Schmid. Mit Blick auf die Balkanstaaten verwies sie auf einen im kommenden Mai geplanten Gipfel und die feste Absicht, deren "Weg in die EU irreversibel zu machen".

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hingegen nutzte seine Rede vor den Ministerkollegen für Kritik an Österreich. Konkret sprach Lawrow die russischen Journalisten von der annektierten ukrainischen Krim-Halbinsel an, die nicht nach Österreich reisen durften. Die Journalisten seien daran "gehindert worden", bei einer OSZE-Veranstaltung Anfang November über die Lage auf der Krim zu berichten. Zugleich bemängelte er Einschränkungen für russische Medien in anderen Staaten - etwa im Baltikum oder den USA, wo der US-Kongress dem russischen Fernsehsender RT (früher Russia Today) die Akkreditierung entzogen hatte.

Außenminister Sebastian Kurz warnte am Donnerstag vor einer Krise innerhalb der OSZE. Er zeigte sich über die Bugdetkrise innerhalb der Organisation besorgt. Dabei geht es um die Beitragssätze der teilnehmenden Staaten zum OSZE-Budget. Zugleich warnte er vor mangelndem Vertrauen unter den Mitgliedsstaaten: "Die Vertrauenskrise unter unseren Ländern hält an. Diesem Trend müssen wir uns entgegenstemmen. Denn ein Mehr an Sicherheit wird es nur mit einem Mehr an Vertrauen geben", betonte Kurz.

