SPD-Parteitag gibt grünes Licht für Gespräche mit Union Berlin

SPD-Chef Martin Schulz erhält grünes Licht für Gespräche mit der Union über die Bildung einer Bundesregierung. Ein Bundesparteitag beschloss am Donnerstag in Berlin, dass die Parteispitze ergebnisoffene Gespräche führen solle ohne Vorfestlegungen und ohne jeden Automatismus. Danach bestätigte der Parteitag Martin Schulz mit 508 Ja- und 97 Nein-Stimmen für zwei Jahre im Amt des Parteivorsitzenden. Das entspricht einer Zustimmung von 81,9 Prozent. Bei seiner ersten Wahl im März 2017 hatte er hundert Prozent der Stimmen erhalten. Schulz nimmt die Wahl zum Parteichef an: "Nach allem, was hinter uns liegt, bin ich Euch dankbar für diesen Vertrauensbeweis."

Die SPD-Führung ist zudem auf einen Vorschlag der SPD in Nordrhein-Westfalen eingeschwenkt, dass ein Sonderparteitag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union entscheiden soll. Dies kündigte Parteivizechef Olaf Scholz am Donnerstag auf einem Parteitag noch vor der Abstimmung über einen Leitantrag der Parteiführung an. Demnach würde etwa Mitte Januar ein Sonderparteitag einberufen, wenn nach Sondierungsgesprächen mit der Union förmliche Verhandlungen aufgenommen werden. Die Parteispitze hatte dafür nur einen kleinen Parteitag vorgesehen, der von Mandatsträgen und SPD-Funktionären dominiert ist.

(Reuters)