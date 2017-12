Polen bringt umstrittene Justizreform auf den Weg

Das polnische Parlament hat am Freitag einen weiteren Teil der umstrittenen Justizreform verabschiedet. Das Gesetz gibt dem Parlament die Vollmacht, über die Besetzung des Obersten Gerichtshofs zu bestimmen. Im Laufe des Tages soll der Sejm auch noch über ein Gesetz abstimmen, das die Abgeordneten ermächtigt, die meisten Mitglieder des Landesjustizrates zu bestimmen.

Dieses Gremium schlägt in Polen Richter vor. Zur endgültigen Verabschiedung sind noch die Zustimmungen des Senats und von Präsident Andrzej Duda nötig. Wegen der Justizreform liegt Polen mit der Europäischen Union überkreuz.

Im Juli hatte Präsident Duda das erste von drei Gesetzen der Justizreform unterzeichnet. Damit erhält der Justizminister das Recht, ohne Beteiligung anderer die Präsidenten der allgemeinen Gerichte zu ernennen und zu entlassen. Gegen das Gesetz über die Ernennung der Richter am Obersten Gerichtshof hatte er überraschend sein Veto eingelegt. Der Entwurf der nationalkonservativen Regierungspartei PiS sah vor, dass alle Richter am Obersten Gerichtshof hätten zurücktreten müssen, falls sie nicht den Segen des Justizministers hätten, der in Polen zugleich Generalstaatsanwalt ist. Duda präsentierte einen Kompromissvorschlag, nach dem für die Ernennung oberster Richter eine Drei-Fünftel-Mehrheit im Parlament notwendig ist. Außerdem soll der Einfluss des Justizministers auf die Gerichte begrenzt werden.

Die Regierungspläne stoßen sowohl im Inland als auch in den USA und in der EU auf Widerstand. Kritiker sehen die Rechtsstaatlichkeit in Polen in Gefahr. Die Venedig-Kommission des Europarates kritisierte, die zwei Gesetze würden die Unabhängigkeit der polnischen Justiz "einem ernsthaften Risiko aussetzen". Auch Vize-EU-Kommissionspräsident Frans Timmermans meinte, Dudas Gesetze würden nicht den EU-Standards entsprechen.

Polen vor Premier-Wechsel

Nach dem Rücktritt der polnischen Ministerpräsidentin Beata Szydlo soll der designierte Nachfolger Mateusz Morawiecki am Dienstag das Vertrauensvotum des Parlamentes erhalten. Die Ablösung Szydlos durch den bisherigen Finanz- und Wirtschaftsminister hatte die Führung der nationalkonservativen Regierungspartei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS) in Warschau beschlossen.

Die Politiker äußerten sich am Freitag zunächst nicht öffentlich. Morawiecki (49) gilt als Vertrauter des PiS-Vorsitzenden Jaroslaw Kaczynski (68). Der Wechsel habe damit zu tun, "dass wir vor neuen Aufgaben stehen", hatte PiS-Sprecherin Beata Mazurek am Donnerstag erklärt. Die Partei will sich stärker auf die Wirtschaftspolitik konzentrieren und setzt deshalb offenbar auf Morawieckis Kompetenz.

Szydlo sagte am Freitag in ihrer Abschiedsrede vor dem Parlament, dass sie trotz ihres Rücktritts als Ministerpräsidentin weiterhin in der Regierung bleiben werde. Sie sei sich ihrer "Verantwortung bewusst in diesem historischen Moment, in dem Polen sich befindet". Nach Informationen der polnischen Nachrichtenagentur PAP wird sie stellvertretende Ministerpräsidentin. Die größte Herausforderung für die Regierung sei es nun, für eine stärkere wirtschaftliche Entwicklung zu sorgen, sagte Szydlo.

Sie führte die polnische Regierung seit Regierungsantritt der PiS 2015. Wenige Stunden vor ihrer Ablösung durch die eigene Partei überstand die Ministerpräsidentin im Parlament noch ein Misstrauensvotum der Opposition.

PiS mit guten Umfragewerten

Die als populär geltende 54-Jährige war Kaczynski politisch treu ergeben, doch hatten sich in letzter Zeit die Anzeichen vermehrt, dass sie nicht mehr sein volles Vertrauen genießt. In Umfragen stehen die polnischen Nationalkonservativen mit Werten von bis zu 47 Prozent derzeit klar als stärkste Kraft da. Die Opposition ist weiterhin zersplittert.

Viele Beobachter wundern sich deshalb über die Absetzung der beliebten, volksnah wirkenden Szydlo. Die regierungskritische "Gazeta Wyborcza" etwa meint, "Kaczynski schießt sich ins Knie". Aus machtpolitischer Perspektive sei der Wechsel an der Regierungsspitze "die misslungenste politische Operation in der Geschichte der Dritten Republik".

