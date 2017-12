Netanyahu fordert von Europäern Anerkennung Jerusalems

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat die EU-Staaten aufgefordert, dem US-Beispiel zu folgen und Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump werde zum Frieden in Nahost beitragen, sagte Netanjahu am Montag vor einem Treffen mit den EU-Außenministern in Brüssel. Zugleich appellierte er an die Palästinenser, Israel als jüdischen Staat anzuerkennen und zu akzeptieren, dass Jerusalem dessen Hauptstadt sei.

"Grundlage für Frieden ist, die Realität anzuerkennen", sagte Netanyahu am Montagmorgen zum Auftakt eines Treffens mit den EU-Außenministern in Brüssel. "Jerusalem ist die Hauptstadt Israels und niemand kann das verneinen." Netanyahu hatte der EU am Sonntag in der Nahost-Frage "Doppelmoral" vorgeworfen. Während die Europäer den US-Präsidenten kritisierten, weil er Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt habe, seien ihm keine „Verurteilungen“ aus Europa von palästinensischen Raketenabschüssen auf israelisches Gebiet bekannt geworden.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini machte hingegen deutlich, dass eine einseitige Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt für die Europäische Union nicht infrage komme. Eine Lösung des Konflikts könne nur durch direkte Verhandlungen erreicht werden, sagte sie. Ziel müsse aus Sicht der EU eine Zwei-Staaten-Lösung sein, bei der Jerusalem Hauptstadt beider Seiten sein kann.

Heikle Beziehungen

Netanyahu ging auf die Forderung der EU, trotz der jüngsten Entwicklungen wieder Friedensgespräche mit den Palästinensern aufzunehmen, aber nicht ein. Stattdessen verwies er auf die USA. Sie bereiteten einen neuen Vorschlag aus. "Wir sollten uns anschauen, was präsentiert wird und ob wir das voranbringen können", sagte er.

Die von US-Präsident Donald Trump getroffene Entscheidung, Jerusalem einseitig als Hauptstadt Israels anzuerkennen, wird von nahezu allen EU-Staaten als ernsthafte Gefahr für die Friedensbemühungen im Nahen Osten gesehen. Seit der US-Entscheidung kam es im Westjordanland, in Ost-Jerusalem und im Gazastreifen bereits zu Unruhen.

Die Beziehungen zwischen Israel und der EU verlaufen seit längerem frostig: Unter anderem aus Protest gegen die israelische Siedlungspolitik hatte die EU die Zusammenarbeit mit dem Land zuletzt nicht mehr ausgebaut. Das bisher letzte Treffen des sogenannten EU-Israel-Assoziationsrates fand 2012 statt. Um das Treffen mit Netanyahu an diesem Montag nicht wie eine einseitige Unterstützung für Israel aussehen zu lassen, hat die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini bereits angekündigt, dass zum nächsten EU-Außenministertreffen Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas eingeladen wird.

(APA/dpa/AFP/Reuters)