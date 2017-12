Polizei: "Explosion" im Zentrum von Manhattan in New York

Die New Yorker Polizei geht Berichten über eine Explosion im Stadtteil Manhattan mitten im Frühverkehr nach. Dies teilte die Polizei am Montag per Twitter mit. Die Ursache der Detonation, die sich mitten im morgendlichen Berufsverkehr am Busbahnhof Port Authority ereignete, sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Einige U-Bahnlinien seien evakuiert worden.

Der lokale Fernsehsender WABC berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, möglicherweise sei eine Rohrbombe in einer Unterführung explodiert. In Medienberichten war von mehreren Verletzten die Rede. Ein Mann, der möglicherweise einen weiteren Sprengsatz bei sich getragen habe, sei in dem Tunnel festgenommen worden, berichtete der TV-Sender WPIX.

Der Vorfall ereignete sich beim Busbahnhof Port Authority gegenüber der "New York Times" und wenige hundert Meter entfernt vom Times Square. Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen sind mit einem Großaufgebot am Ort des Zwischenfalls. US-Präsident Donald Trump wurde laut Weißem Haus über die Explosion informiert.

Erst im Oktober war in New York ein Anschlag verübt worden, bei dem acht Menschen getötet wurden. Dabei war ein Mann mit einem Kleintransporter auf einen Radweg gefahren. Der festgenommene Täter gab sich als überzeugter Gefolgsmann der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu erkennen. Es handelte sich um den schwersten Anschlag in New York seit dem 11. September 2001.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC — NYPD NEWS (@NYPDnews) 11. Dezember 2017

(APA/Reuters)