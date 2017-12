Die Trump-Revolution stößt an ihre Grenzen

An der Schlappe der Republikaner in Alabama mochte nicht Donald Trump zu rütteln. "Ein Sieg ist ein Sieg." So ungewohnt kleinlaut kommentierte der US-Präsident den überraschenden Sieg des Demokraten Doug Jones bei der Senatswahl im tiefen Süden der USA, einer Hochburg der Republikaner.

Es ist indessen mehr eine Niederlage der Republikaner als ein Sieg der Demokraten. Denn die Partei des Präsidenten hat sich selbst um einen Wahltriumph gebracht. Erst zog sie in der Vorwahl den Hardliner Roy Moore, einen erzkonservativen Richter, dem Favoriten der Parteiestabishments, Luther Strange, vor. Stephen Bannon, der frühere Chefstratege und Mastermind des Wahlsiegs Donald Trumps, hatte seinen Kandidaten durchgeboxt. Und als schließlich Missbrauchsvorwürfe gegen Moore auftauchten, schlug sich Trump mit aller Macht auf dessen Seite und spaltete das republikanische Lager.

Die Wahl polarisierte die Republikaner. Senatsführer Mitch McConnell und andere drängten Moore zum Rückzug. Richard Shelby, der republikanische Senator aus Alabama, rief sogar dazu auf, seinen Parteifreund nicht zu wählen. Trump und Bannon zogen umso eifriger für den Ultrarechten in die Schlacht, einen Verfechter des Waffenrechts und radikalen Abtreibungsgegner. Die Folge war, dass beinahe zwei Prozent der Wähler in Alabama andere Kandidaten auf den Stimmzettel schrieben - ein dezidierter Protest gegen Trump, Bannon und Moore.

Vorzeichen für die Kongresswahl 2018

Die Wahl wirft einen Schlagschatten auf die Kongresswahl im November 2018. Womöglich haben die Amerikaner dann ohnehin längst die Nase voll von den Umtrieben des Twitter-Königs im Weißen Haus und seienr irrlichterndem Politik. Für die Grand Old Party verheißt das nichts Gutes. Ihr droht der Verlust der Mehrheit im Kongress - und zwar in beiden Häusern, dem Senat und dem Repräsentantenhaus. Im Senat ist die republikanische Mehrheit auf zwei Stimmen geschrumpft. Für die Trump-Regierung bedeutet dies, dass es angesichts unsicherer Kantonisten wie John McCain oder Susan Collins noch schwieriger wird, ihre Amliegen im Parlament durchzubringen. Der Versuch, Obamacare auszuhebeln, geriet so ja zum Fiasko.

Der Wahlkampf für die Midterm Elections könnte für die Republikaner zum "Bürgerkrieg" ausarten. Bannon hat der Parteielite bereits den Kampf angesagt, und die wird nach dem Debakel in Alabama nun zurückschlagen. Die Trump-Revolution ist mit der Niederlage des Parteigängers Roy Moore, einer Galionsfigur des nationalistischen Trump-Amerika, an ihre Grenzen gestoßen.

Die Demokraten dagegen sind nach den Siegen bei den Gouverneurswahlen in New Jersey und Virginia vor wenigen Wochen und nun in Alabama dagegen im Aufwind. Sie hatten ihre Promis in die Wahlschlacht geworfen, den schwarzen Senator Cory Booker und den Ex-Basketballstar Charles Barkley, um die afroamerikanische Mehrheit zu mobilisiseren. Nach dem "Trauerjahr" scheint die demokratische Basis nun elektrisiert. Die Lektion der drei Wahlen lautet jedoch auch, dass sie nur mit moderaten Kandidaten punkten können und nicht mit prononcierten linksliberalen - erst recht nicht in den Südstaaten und im Mittelwesten.