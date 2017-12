Von der Leyen lehnt EU-Interventionsarmee ab

Vor dem Start der verstärkten europäischen Verteidigungszusammenarbeit hat sich die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen gegen eine gemeinsame Interventionsarmee ausgesprochen. Auch für Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der diesen Vorschlag unterbreitet hatte, sei dies "kein Projekt unmittelbar für morgen", so von der Leyen laut Medienberichten.

"Wir fangen in der Verteidigungsunion erst einmal mit dem Aufbau einer Krisenreaktionstruppe an", sagte die deutsche Verteidigungsministerin den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Die Verantwortung für die Einsätze bleibe aber immer bei den nationalen Parlamenten. "Jedes Land muss selbst entscheiden, ob es seine Soldaten in die Einsätze schickt", sagte von der Leyen.

Die EU-Staaten haben die verstärkte Zusammenarbeit im Bereich Verteidigung in dieser Woche beschlossen, beim EU-Gipfel am Donnerstag soll das Projekt feierlich gestartet werden. Von der Leyen sprach am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin" von einem "historischen Tag".

17 Militärprojekte

An der sogenannten Pesco beteiligen sich 25 der 28 EU-Staaten - darunter Österreich. Beschlossen wurden vorerst 17 Militärprojekte, Österreich will sich vorerst an vier Programmen beteiligen - in Bereichen militärische Katastrophenhilfe, grenzüberschreitende Militärtransporte, einem Kompetenzzentrum für EU-Trainingsmissionen und Cybergefahren.

Macron hatte im September angeregt, bis 2020 in Europa eine "gemeinsame Interventionstruppe" zu schaffen. Er schlug zudem ein gemeinsames Verteidigungsbudget und eine gemeinsame Doktrin vor.

(APA/AFP)