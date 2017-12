Putin geht als unabhängiger Kandidat in Präsidentenwahl

Der russische Staatschef Wladimir Putin will bei der Präsidentenwahl 2018 als unabhängiger Kandidat für eine weitere Amtszeit antreten. Er hoffe auf die Unterstützung von mehr als einer Partei, sagte der 65-Jährige bei seiner Jahres-Pressekonferenz am Donnerstag in Moskau. Das politische System in Russland lebe zwar vom Wettbewerb. Der Opposition fehle aber ein starker Kandidat, der ihn herausfordern könnte. Seine politischen Gegner veranstalteten eine Menge Lärm, hätten der Nation aber nur sehr wenig anzubieten, sagte Putin.

Bei dem Urnengang im März 2018 gilt die Wiederwahl Putins für eine vierte Amtszeit als sicher. Unabhängige Kandidaten müssen aber vor der Wahl Unterschriften sammeln, um zugelassen zu werden, was Parteikandidaten nicht brauchen.

Zu der jährlichen Pressekonferenz waren mehr als 1.600 Journalisten aus Russland und dem Ausland angemeldet. Erwartet wurden auch Fragen zu internationalen Themen wie den Spannungen mit dem Westen sowie den Konflikten in Syrien und Nordkorea.

Raketen in Rumänien

Was die Rüstungskontrollverträge betrifft, sagte Putin, dass er an allen festhalten wolle: "Wir werden nirgendwo aussteigen." Den USA warf er jedoch vor, den INF-Vertrag zum Verbot von Kurz- und Mittelstreckenraketen zu verletzen. Beispielsweise könne die NATO-Raketenabwehr in Rumänien leicht mit Mittelstreckenraketen nachgerüstet werden. Russland sorge für seine Sicherheit, ohne in einen neuen Rüstungswettlauf einzusteigen, sagte der Kremlchef. Im kommenden Jahr werde das Land umgerechnet 39 Milliarden Euro für Verteidigung ausgeben, etwa 2,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Die USA und die NATO sehen ihrerseits die Weiterentwicklung russischer Raketentypen als Verstoß gegen den INF-Vertrag. Das gilt zum Beispiel für die immer größere Reichweite der atomar bestückbaren Iskander-Flugabwehrraketen. Einen bewaffneten Konflikt werde es mit den USA aber nicht geben, sagte Putin mit Blick auf die Eiszeit zwischen den beiden Ländern.

Steckbrief: Wladimir Putin - Geburtstag: 7. Oktober 1952 - Geburtsort: Leningrad (heute wieder St. Petersburg) - Vater: Schlosser Wladimir Putin (1911-1999) - Mutter: Putzfrau Maria Putina (gestorben 1998) - Studium: Rechts- und Wirtschaftswissenschaften in Leningrad - Beruf: Mitarbeiter des sowjetischen Geheimdienstes KGB, 1985-1990 in der DDR - Leiter des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB 1998-1999 - Regierungsämter: Ministerpräsident 1999-2000 unter Präsident Boris Jelzin, Staatspräsident 2000-2008, wieder Ministerpräsident ab 8. Mai 2008 - Familienstand: verheiratet seit 1983 mit der Stewardess Ljudmila, Bekanntgabe der Scheidung im Jahr 2013 - Kinder: Töchter Maria und Katja (1985 und 1986 in Dresden geboren) - Hobbys: Judo (schwarzer Gürtel), Reiten, Schwimmen, Angeln - Fremdsprachen: Deutsch, Englisch - Spitzname: "Nemez" (der Deutsche) - Auszeichnungen: u.a. Ehrendoktorat der Universität Petersburg (2006), Verdienstmedaille in Bronze der Nationalen Volksarmee der DDR (1988), sächsischer Dankesorden (2009) - Selbsteinschätzung: "Ich bin der reichste Mensch an Gefühlen."

(APA/dpa/Reuters)