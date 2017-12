Chef der rechtsextremen britischen Gruppierung "Britain First" festgenommen

Der Vorsitzende der antiislamischen britischen Gruppierung "Britain First", Paul Golding, ist am Donnerstag in Belfast festgenommen worden. Er wurde wegen einer Rede festgesetzt, die er im vergangenen August in der nordirischen Stadt gehalten hatte.

Golding wollte eigentlich in Belfast Jayda Fransen, die Vizechefin seiner rechtsextremen Partei, unterstützen. Sie musste sich dort vor Gericht ebenfalls wegen der Inhalte einer Rede verantworten.

Heftige Kritik nach Posting von Donald Trump

Kürzlich hatte US-Präsident Donald Trump über Twitter Videos mit muslimfeindlichen Inhalten weiterverbreitet, die zuvor von Fransen eingestellt worden waren. Die Filme zeigen angeblich Gewalt von Muslimen. Die Inhalte sind in Teilen bereits widerlegt.

Trump war deshalb in den USA und Großbritannien heftig kritisiert worden. Ein Regierungssprecher in London bezeichnete "Britain First" als extreme Rechte, die durch ihre hasserfüllten Reden versuchten zu "spalten, Lügen zu verbreiten und Spannungen anzuheizen". Selbst der Staatsbesuch des US-Präsidenten in London, der Trump - für 2018 geplant - von Großbritannien zugesagt worden war, wird seitdem hinterfragt.

"Britain First" ("Großbritannien zuerst") kündigte unterdessen eine Demonstration zur Unterstützung von Trump im kommenden Februar an. Angeblich soll der US-Präsident dann die US-amerikanische Botschaft in London besuchen. Downing Street bestätigte dies bisher nicht.

(APA/dpa)