Washington: Iran verletzt UNO-Resolutionen

Die Spannungen zwischen Washington und Teheran verschärfen sich. Die USA werfen dem Iran die Bewaffnung militanter Gruppen und damit die massive Verletzung von UNO-Resolutionen vor. Die Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, legte nun angebliche Beweise vor, die belegen sollen, dass im Iran gebaute Waffensysteme oder Bauteile für Waffen aus dem Iran an Houthi-Rebellen im Jemen geliefert worden sind. In einem Fall sollen die Rebellen einen zivilen Flughafen in Saudiarabien mit einer Rakete iranischer Bauart angegriffen haben. Das ballistische Geschoss habe das Potenzial gehabt, „hunderte unschuldige Zivilisten zu töten“. Der Iran weist die Vorwürfe zurück.

„Die Beweise sind nicht von der Hand zu weisen“, sagte Haley. Hinter ihrem Rednerpult war eine Metallröhre aufgebaut, bei der es sich um die Überreste einer Rakete handeln soll, die Houthi-Rebellen auf Saudiarabien abgeschossen haben. Die Bauart weise eindeutig darauf hin, dass es sich um iranische Technik handle, sagte Haley. Hinweise auf iranische Waffenlieferungen gebe es auch aus dem Libanon, Syrien und dem Irak.

„Der Kampf gegen iranische Aggressionen ist nicht nur unser Kampf, er ist der Kampf der ganzen Welt“, sagte die republikanische Politikerin.

"Iran versteckt sich hinter Atomdeal"

In New York stand zur gleichen Zeit ein UN-Bericht vor der Veröffentlichung, von dem angenommen wird, dass er dem Iran die Einhaltung des Atomabkommens mit der internationalen Gemeinschaft attestiert. „Der Iran versteckt sich hinter dem Atomdeal“, sagte Haley. Das Land versuche aber, abseits davon gefährliche Waffen in Umlauf zu bringen und gefährliche Konflikte im Nahen Osten zu schüren. „Es ist Zeit, aufzuwachen“, forderte die US-Botschafterin bei der UNO.

Teheran konterte und warf Haley vor, „Beweise zu fabrizieren“. „Der Iran hat im Jemen nie Raketen zur Verfügung gestellt. Diese Unterstellungen sind absolut grundlos", betonte der iranische Botschafter bei der UNO, Gholamali Khoshroo. „Das Ziel solcher Vorwürfe ist, die Verbrechen Saudiarabiens im Jemen zu vertuschen“, sagte der Botschafter laut der iranischen Nachrichtenagentur Irna. Teheran unterstützt die Houthi-Rebellen nach eigenen Angaben politisch, bestreitet aber, Militärhilfe zu leisten.

Auch ein Sprecher der Houthi-Rebellen wies die Anschuldigungen zurück. „Nach drei Jahren Krieg findet Amerika plötzlich Beweise, dass der Iran die Houthis unterstützt“, sagte Abdel-Malek al-Ejri in einer Mitteilung auf seinem Twitter-Account. „Die Sache ist klar: Sie wollen den Arabern eine Geschichte geben, um die Aufmerksamkeit von Jerusalem abzulenken.“ US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt mit der Anerkennung Jersualems als Hauptstadt Israels Hauptstadt für Aufregung in der arabischen Welt gesorgt.

Millionen Menschen im Jemen hungern

Nach dem Abschuss der Rakete hatte das von Saudiarabien angeführte Militärbündnis eine Blockade gegen den Jemen verhängt. Dort herrscht wegen des jahrelangen Konflikts und aufgrund einer Dürre eine schwere humanitäre Krise, die durch die Blockade verschärft wurde. Mehr als acht Millionen Menschen könnten laut UNO ohne direkte Hilfe verhungern. Insgesamt leiden 17 Millionen Menschen unter einer unsicheren Ernährungslage.

