Messermann am Flughafen Amsterdam-Schiphol erschossen

Am niederländischen Groß-Airport Schiphol ist am Freitagnachmittag ein Mann, der mit einem Messer herumgefuchtelt haben soll, von Beamten der Militärpolizei erschossen worden. Der betreffende Trakt des Flughafens wurde evakuiert. Näheres war vorerst nicht bekannt.

Die holländische Militärpolizei (Koninklijke Marechaussee) ist Teil des Militärs, rund 6000 Mann stark und für Sonderaufgaben zuständig, darunter die Bewachung des Flughafens Schiphol. Sie wurde 1814 nach Vorbild der französischen Gendarmerie gegründet.

Schiphol ist der drittgrößte Flughafen Europas. Er liegt in einer Senke bis zu drei Meter unter Meeresniveau. Einer bekannten Überlieferung zufolge bedeutet sein Name "Schiffsloch" oder "Schiffshölle", weil das Gebiet, wo er steht, vor dessen Trockenlegung im 19. Jahrhundert ein Binnensee gewesen war, wo viele Schiffe sanken oder zumindest wegen starker Winde in Not gerieten. Im Zuge der Trockenlegung des Sees hat man allerdings keine oder nur ganz wenige versunkene Schiffe bzw. Boote dort gefunden.

(APA)