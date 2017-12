Saudiarabien kündigt Öffnung für Tourismus an

Das islamisch-konservative Königreich Saudiarabien öffnet sich nach dem Jahreswechsel überraschend im großen Stil dem Tourismus: Die Regierung in Riad will erstmal in der Geschichte des Landes in großem Maßstab Touristenvisa ausgeben. Die elektronische Visavergabe stehe Urlaubern aus all jenen Ländern offen, "die ihren Staatsbürgern die Einreise nach Saudarabien gestatten", sagte Prinz Sultan bin Salman bin Abdulasis, der Chef der staatlichen Tourismuskommission, am Dienstag.

Bisher ließ das Königreich Einzeltouristen in der Regel nicht einreisen. Es ließ lediglich eine sehr begrenzte Zahl staatlich organisierter Gruppenreisen zu, die hohen bürokratischen Aufwand erfordern und strengen Restriktionen unterliegen. Sonst durften Ausländer ohne Diplomaten- oder ähnlichen Sonderstatus nur einreisen, wenn sie als muslimische Pilger zu den heiligen Stätten in Mekka und Medina wollten oder offiziell von einem saudischen Bürger, einem Unternehmen oder einer Institution eingeladen wurden.

Mit der veränderten Visapolitik setzt das Königreich seinen Reformkurs fort. In den vergangenen Monaten wurde die Aufhebung des Fahrverbots für Frauen mit Wirkung für Juni 2018 beschlossen, außerdem wurde das Kinoverbot aufgehoben. Die Öffnung für den Tourismus ist Teil des Projekts "Vision 2013", mit dem Kronprinz Mohammed bis Salman das Land fit für die Zukunft machen will.

Saudiarabien verfügt über touristisch interessante Stätten wie etwa archäologische Relikte aus der Zeit des antiken Reichs der Nabatäer. Die alte Stadt al-Hidschr im Norden des Landes soll genauso spektakulär sein wie die nabatäische Felsenstadt Petra, die jedes Jahr zahlreiche Besucher ins benachbarte Jordanien lockt. Auch könnten die Küsten, vor allem am Roten Meer, für den Tauchtourismus interessant sein.

(AFP)