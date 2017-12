Georgischer Botschafter in Österreich verstorben

Der georgische Botschafter in Österreich, Konstantine Zaldastanishvili, ist am Montag in Wien gestorben. Die georgische Botschaft informierte in einer Verbalnote über den Tod des Botschafters. Der 57-jährige Diplomat ist einem Krebsleiden erlegen.

"Das ist ein Verlust für unsere Diplomatie. Die von ihm erzielten Ergebnisse werden aber noch lange Zeit ein Garant für die Kraft unseres Staates sein", hatte bereits am Dienstag der georgische Außenminister Micheil Janelidze den Angehörigen Saldastanischwilis auf Facebook kondoliert. "Ein Freund und wertvoller Mensch", reagierte am Mittwoch auch der ukrainische Botschafter in Österreich, Olexander Scherba, via Twitter auf den Tod seines Kollegen.

Zaldastanishvili, der seit 2013 Georgiens Botschafter in Österreich war und sein Land in Wien auch bei der OSZE sowie internationalen Organisationen vertrat, hatte am 23. Dezember seinen 57. Geburtstag gefeiert. Vor seiner Entsendung nach Wien hatte sich der studierte Computeringenieur insbesondere mit Fragen der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Georgien und der EU beschäftigt.

