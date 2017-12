Liberia: Vom Fußballgott zum Präsidenten

Im Stadion von Monrovia, wo seine erste Karriere als Fußballspieler seinen Anfang genommen hatte, feierte George Weah im Oktober seinen Sieg in der ersten Runde der Präsidentenwahlen mit großem Brimborium. Im Wahlkampf für den zweiten Durchgang kehrte „King George“, der frühere Weltfußballer, der in den Stadien Europas seinen Ruhm begründet hatte, dorthin zurück, wo er sich am wohlsten fühlt. Am Donnerstagabend schickte er sich an, seinen Triumph in Liberia, dem westafrikanischen Land und zweitältesten unabhängigen Staat auf dem Kontinent, endgültig zu fixieren.

Für seine Anhänger verkörpert der 51-jährige Ex-Fußballstar die Hoffnung auf ein besseres Leben: ein starker, reicher Mann, der einst mittellos war wie sie und das bitterarme Land nun in eine glorreichere Zukunft führen soll. Weah, so sagen seine Fans in den Slums Monrovias, wo er einst selbst mit 13 Geschwistern aufwuchs, verstehe ihr Schicksal. Er werde, so die Verheißung, die in dem von den Folgen zweier Bürgerkriege und von Ebola gebeutelten Land auf fruchtbaren Boden fiel, für mehr Gerechtigkeit sorgen. Im Wahlkampf spielte er diesen Glauben als seine größte Trumpfkarte aus: Er sei schließlich selbst ein „Opfer der Armut“ gewesen, betonte er ein ums andere Mal.

Der damalige Monaco-Trainer Arsène Wenger (nunmehr längst bei Arsenal) hatte Weah Ende der 1980er-Jahre bei einem Match in Kamerun entdeckt und nach Frankreich gelotst, wo er als wuchtiger, dribbelstarker Stürmer erst bei Monaco, später bei Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea, Manchester City und Olympique Marseille reüssierte. Inzwischen kickt sein 17-jähriger Sohn Timothy bei Paris Saint-Germain. Als Unicef-Botschafter engagierte sich Weah für Afrika, er sponserte Klubs und die Nationalmannschaft in Liberia – im Bewusstsein, der Gesellschaft etwas zurückzugeben.

Es ist indessen nicht so, dass sich in Liberia nichts zum Besseren geändert hätte. Die erste Demokratie auf dem Kontinent, die in den 1990er-Jahren unter dem berüchtigten, inzwischen verurteilten Warlord Charles Taylor im Bürgerkrieg versank, hat sich aus dem Schlamassel gezogen. Doch die Armut ist geblieben: Noch immer leben rund 85 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Die Gesellschaft wächst derweil rasant: 42 Prozent der Liberianer sind unter 15 Jahre. Der jungen Generation eine Zukunftsperspektive zu geben, zählt zu den dringlichsten Aufgaben des neuen Präsidenten.

„King Georges“ erster Anlauf 2005

Ellen Johnson Sirleaf, die nach zwei Amtszeiten abritt, ist international hoch angesehen. Für ihren Einsatz zur Versöhnung erhielt die in Harvard ausgebildete und früher an der Weltbank tätige Ökonomin 2011 den Friedensnobelpreis. Das Misstrauen gegenüber der Politik ist in Liberia jedoch weit verbreitet. Auch Weah schürte im Wahlkampf das Feindbild des korrupten Politikers, um sich als Alternative zu präsentieren.

Dabei ist der Ex-Fußballstar kein völliger Neuling in der Politik. Er kandidiert für die größte Oppositionspartei des Landes, die er einst selbst gegründet hat, den Congress for Democratic Change. 2005 unterlag er in einer Stichwahl Johnson Sirleaf, dem ersten weiblichen Staatsoberhaupt Afrikas. 2011 bewarb sich Weah erfolglos als Vizepräsidentschaftskandidat. Als Senator erwarb er seit 2014 praktische politische Erfahrung.

Im ersten Wahlgang besiegte Weah den Vizepräsidenten Joseph Boakai („Sleepy Joe“) – und unter anderem seine Ex-Freundin MacDella Cooper – souverän. Nachdem Manipulationsvorwürfe aufgetaucht waren, verzögerte sich die Stichwahl allerdings um sechs Wochen. Dass Weah für das Amt der Vizepräsidentin die Ex-Frau des früheren Diktators und Kriegsverbrechers, Charles Taylor, nominierte, stieß vielfach auf Kritik – zumal Jewel Howard-Taylor versprach, die Agenda ihres Ex-Manns fortzusetzen.

Es war freilich auch ein taktischer Schachzug: Taylor ist bis heute populär in Liberia. Aus seinem Gefängnis im englischen Durham rief der Ex-Präsident Weah sogar einmal an, was Kritiker umgehend alarmierte. Über seine Ex-Frau könnte Taylor wieder zu politischem Einfluss gelangen. Von einem UN-Sondergericht in Den Haag zu einer 50-jährigen Haftstrafe verurteilt, sitzt er diese in Großbritannien ab.

Liberia ist seit jeher ein tief gespaltenes Land. Im frühen 19. Jahrhundert kauften weiße US-Amerikaner den Küstenstreifen, um dort freigelassene amerikanische Sklaven anzusiedeln. 1847 erklärte Liberia seine Unabhängigkeit. Konflikte zwischen den Nachfahren der Zuwanderer aus Amerika und den lokalen Ethnien bestehen bis heute. Weah zählt sich zu den indigenen Liberianern und verpasste sich einen Zweitnamen: Manneh.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.12.2017)