Frankreich: "Gesellschaft der Gewalt" in Problembezirken

Nach der Verprügelung zweier Polizisten durch einen Mob in einem Pariser Vorort ist Frankreich entsetzt. Innenminister Collomb sagt, man müsse in den Problembezirken wirklich etwas ändern, das Leben dort habe etwas "Unmenschliches" an sich.