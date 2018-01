Nach Verhaftung: Saudischer Ex-Minister bei Kabinettssitzung

Nach der Verhaftungswelle in Sachen Korruption in Saudiarabien ist der frühere Finanzminister Ibrahim al-Assaf offensichtlich wieder auf freiem Fuß. Staatliche Medien veröffentlichten am Dienstag ein Foto, auf dem der 68-Jährige als Teilnehmer einer von König Salman geleiteten Kabinettssitzung im Palast der Hauptstadt Riad zu sehen ist.

Al-Assaf war Anfang November vergangenen Jahres unter Korruptionsverdacht verhaftet worden - zusammen mit Geschäftsleuten, Prinzen und anderen Würdenträgern des Landes. Saudischen Quellen zufolge sollen sich die gegen ihn erhobenen Vorwürfe nicht bestätigt haben.

Den Festgenommenen werden unter anderem illegale Geschäfte, Geldwäsche und Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Nahost-Experten sahen in der Verhaftungswelle vor allem einen Versuch des Kronprinzen Mohammed bin Salman, seine ohnehin weitreichende Macht in der schwerreichen Monarchie weiter zu festigen.

(APA/dpa)