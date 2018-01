Der freundliche Mullah und das Regime

„Tod für Rohani“, schallte es durch Irans Straßen, anfangs sehr laut und deutlich in der Hardliner-Hochburg Mashad, später im Rest des Landes – jedoch meist übertönt von Rufen nach „Tod für Khamenei“ und „Tod dem Diktator“. Acht Tage nach Beginn der Unruhen, die wie ein Flächenbrand alle 31 Provinzen des Landes erfassten, erklärten Irans Revolutionsgarden den Aufruhr jetzt offiziell für beendet und schickten am Freitag erneut Heerscharen regimetreuer Jubelperser aus. Von den Demonstranten dagegen wurden mehr als 1000 verhaftet, die meisten sind jünger als 25 Jahre. Mindestens 22 Menschen kamen ums Leben. Und momentan ist eine fragile Ruhe eingekehrt, auch wenn die Ursachen für die größte Eruption des iranischen Volkszorns seit der Grünen Bewegung 2009 in keiner Weise behoben sind.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.01.2018)