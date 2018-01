Iran: Die Protestwelle und ihre Folgen

Tunis/Teheran. Die revolutionären Garden des Iran geben sich siegesgewiss. Der Aufruhr sei beendet, tönte Garden-Chef General Mohammad Ali Jafari und ließ in vielen Städten regimetreue Demonstranten aufmarschieren. Doch die Ereignisse der vergangenen Tage sind an der Führung in Teheran nicht spurlos vorübergegangen. Das iranische Parlament trat zu einer Sondersitzung zusammen. Die Proteste haben das Regime nervös gemacht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.01.2018)