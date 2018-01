Tschechien: Umfrage zeigt reale Chance, dass Zeman in Stichwahl verliert

Falls der tschechische Staatspräsident Milos Zeman in die zweite Runde der Präsidentenwahl kommt, gibt es laut der Umfrage des Prager Meinungsforschungsinstituts STEM/MARK eine reale Chance, dass er verliert. 44 Prozent der Wähler würden für den Gegenkandidaten stimmen, nur 39 Prozent für Zeman. Die restlichen 17 Prozent sind noch unentschieden.

Die besten Chancen Zeman zu besiegen hat laut der Umfrage sein größter Konkurrent, der frühere Chef der Wissenschaftsakademie Jiri Drahos. Befragt zum konkreten Duell Drahos-Zeman antworteten 48 Prozent der Befragten, dass sie für Drahos stimmen würden - und nur 42 Prozent für Zeman. Unentschieden zeigten sich in diesem Fall noch zehn Prozent, wie die Montag veröffentlichte Umfrage zeigt.

Erste Runde am kommenden Freitag

Die erste Runde der Präsidentschaftswahl findet am kommenden Freitag und Samstag statt. Die Meinungsforscher halten es für sehr wahrscheinlich, dass Zeman in die Stichwahl kommt. Sollte Zeman nicht in die zweite Runde kommen, würde er selbst nicht wählen gehen. Die übrigen acht Bewerber hätten keine oder keine ausreichende politische Erfahrungen, erklärte Zeman am Sonntag im Interview mit dem Rundfunksender "Frekvence 1".

Drahos stellte auf einer Pressekonferenz am Montag das Team von 13 Leuten vor, die er im Falle seines Sieges auf die Prager Burg als Berater mitnehmen würde. Unter ihnen ist etwa die langjährige Chefin der tschechischen Atombehörde (SUJB) Dana Drabova. Drahos sagte in diesem Zusammenhang, als Wissenschafter sei er sich bewusst, dass kein Mensch alles aus allen Fachbereichen wissen könne, "auch wenn Zeman dies ungeschickt vortäuscht". "So etwas will ich nicht tun", betonte Drahos.

Der andere Kandidat, Pop-Texter und Schriftsteller Michal Horacek, zeigte sich am Montag siegessicher. Er habe das Zeug, Zeman zu besiegen, weil er unter den acht Gegenkandidaten Zemans die stärkste Unterstützung in den Regionen habe, nicht aber in der Hauptstadt Prag. Deswegen forderte er die Prager auf, für ihn zu stimmen, um das Anti-Zeman-Lager nicht zu spalten. Horacek liegt in den bisherigen Umfragen zur ersten Runde meistens auf Platz drei hinter Zeman und Drahos.

