Atomabkommen: Der US-Präsident im Iran-Dilemma

Washington. Wenn es nach Donald Trump geht, ist der Vertrag zur Begrenzung des iranischen Atomprogramms der „schlechteste Deal aller Zeiten“ und gehört abgeschafft. Doch das Abkommen ist trotz der Kritik des US-Präsidenten immer noch in Kraft. In wenigen Tagen steht der Staatschef erneut vor einer Entscheidung über das Schicksal des Atomdeals. Beobachter in Washington halten es für denkbar, dass Trump das Abkommen vorerst weiterhin in Kraft lässt. Dabei spielen auch die jüngsten Unruhen im Iran eine Rolle.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.01.2018)