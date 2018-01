Tschetschenien: Menschenrechtler in Bedrängnis

Moskau. Der Umstand, dass sich Ojub Titiew im Gewahrsam der tschetschenischen Polizei befindet, beruhigt seine Mitstreiter nicht. Im Gegenteil. Dass lokale Behörden das Leben des Menschenrechtsaktivisten beschützen, gilt in der russischen Teilrepublik als höchst zweifelhaft.

Titiew leitet das Büro der bekannten russischen Menschenrechtsorganisation Memorial in der Hauptstadt Grosny. Der 60-Jährige wird seit Dienstag in der Polizeidienststelle des Ortes Kurtschaloj nahe Grosny festgehalten. Ihm wird der Besitz von Drogen vorgeworfen. Titiew bestreitet dies. Seine Verhaftung hat russische Menschenrechtler alarmiert. Titiews Freiheit und Leben seien bedroht, warnte gestern Tanja Lokschina, Leiterin von Human Rights Watch Russland.

Sie ortete den Versuch, einen Kritiker Präsident Ramsan Kadyrows mundtot machen und die Arbeit von Memorial in seinem Einflussgebiet unterbinden zu wollen. Auch der Menschenrechtskommissar des Europarates, Niels Muižnieks, forderte seine Freilassung. Hedda Saratowa warnt vor voreiligen Schlüssen. Die frühere Memorial-Aktivistin ist nunmehr Mitglied des Menschenrechtsrates des Präsidenten der tschetschenischen Republik – was ihr auch reichlich Kritik früherer Kollegen eingebracht hat. Sie hat am Dienstag persönlich mit Titiew gesprochen, wie sie in einem Telefongespräch mit der „Presse“ bestätigt. Er habe auf sie einen geordneten Eindruck gemacht, sei unverletzt gewesen. Titiew habe seinen Anwalt empfangen dürfen.

Gefährliches Pflaster

„Sein Leben ist nicht in Gefahr“, sagt sie. Die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen hält auch Saratowa für fragwürdig: „Was hat ein 60-jähriger Aktivist mit Drogen zu tun?“ Saratowa, die über die möglichen Hintergründe der Causa nicht spekulieren will, spricht von einem „unangenehmen Vorfall“. Sie wolle sich weiter für das Los des Aktivisten einsetzen.

Die russische Kaukasusrepublik Tschetschenien gilt als gefährliches Pflaster für Menschenrechtsaktivisten. Der autoritäre Präsident Kadyrow macht kein Hehl daraus, dass er wenig von Oppositionellen und Zivilgesellschaftsaktivisten hält. Unlängst machte eine von Behörden organisierte Jagd auf Homosexuelle in russischen Medien Schlagzeilen. Titiews Vorgängerin, Natalia Estemirowa, wurde 2009 entführt und grausam ermordet. 2015 wurde ein Büro von Memorial in der tschetschenischen Stadt Gudermes von maskierten Männern angegriffen. Auch Titiew habe in den vergangenen Jahren mehrfach Drohungen wegen seiner Arbeit erhalten, berichten Vertraute.

Titiew war am Dienstag zu einem Freund aufgebrochen, dort aber niemals angekommen. Eine Streife hatte den Menschenrechtler aufgehalten und auf die Dienststelle gebracht. Dort wollen Beamte im Auto ein Paket mit Drogen gefunden haben. So weit die Version der Polizei. Angebliche Drogenfunde werden in postsowjetischen Ländern häufig als Anschuldigung gegen politische Gegner oder als lästig empfundene Zeitgenossen verwendet.

