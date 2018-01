Abschied eines Rechtspopulisten: Der Sturz des Stephen Bannon

Washington. Bis vor Kurzem war Stephen Bannon noch einer der einflussreichsten Männer der USA – inzwischen hat er sogar seine Wohnung verloren. Als Bannon jetzt als Chef der rechtspopulistischen Internetplattform Breitbart News gehen musste, stellten US-Medien nicht nur die Frage nach seiner politischen Zukunft, sondern auch die nach seinem zukünftigen Zuhause. Schließlich wohnte Bannon, lang einer der wichtigsten Berater von Präsident Donald Trump, bisher im Obergeschoß der Breitbart-Vertretung in Washington. Diese muss er nun jedoch verlassen.



Nachdem Bannon Trump und dessen Familie attackiert hatte, verlor er die Unterstützung wichtiger Geldgeber. Der Abgang des Oberpopulisten, der Trump ins Weiße Haus brachte, könnte erhebliche Auswirkungen auf den künftigen Kurs des Präsidenten haben.

Aufstieg und jäher Fall des 64-Jährigen waren filmreif. Als der damalige Breitbart-Chef Bannon im August 2016 die Leitung von Trumps Wahlkampf übernahm, setzte er eine aggressiv-populistische Line durch, die der ins Trudeln geratenen Kampagne einen neuen Schub verlieh. Nach Trumps Wahlsieg zog er als Chefstratege ins Weiße Haus ein und wurde zur grauen Eminenz der Regierung. Bannon setzte den umstrittenen ersten Entwurf von Trumps Muslimbann durch, drängte den Präsidenten zum Protektionismus und verkündete, er wolle den „administrativen Staat“ zerschlagen.



Schon äußerlich setzte sich Bannon vom seriös-grauen Erscheinungsbild der politischen Klasse in Washington ab: unrasiert, ungekämmt und ohne Krawatte residierte er in einem Büro in der Nähe des Oval Office. Seine Angewohnheit, zwei Hemden übereinander zu tragen, wurde zu seinem Markenzeichen.



Im Weißen Haus geriet Bannon schon bald in einen Dauerstreit mit gemäßigteren Trump-Beratern, die er verächtlich „die Globalisten“ nannte. Dass er dabei auch die Tochter und den Schwiegersohn des Präsidenten, Ivanka und Jared Kushner – „Javanka“ –, ins Visier nahm, wurde ihm schließlich zum Verhängnis: Nicht zuletzt auf ihren Druck hin wurde er im vorigen August entlassen. Vorher hatte Bannon den Buchautor Michael Wolff ins Weiße Haus eingeladen und sich ihm gegenüber sehr abfällig über Ivanka Trump, Kushner, Trump-Sohn Don Jr. und den Präsidenten selbst geäußert.