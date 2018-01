Miloš Zeman, der republikanische Monarch

Prag. Wenn Miloš Zeman regelmäßig von Prag aufbricht, um über Land zu fahren, kann er sich leuchtender Augen seiner Fans erfreuen. Bewusst in kleineren Ortschaften trommelt Zemans Entourage seine Anhänger in mit EU-Geldern etwas aufgepeppten früheren sozialistischen „Kulturhäusern“ zusammen. Fragende und deren Fragen sind handverlesen, so wie diese oft wiederkehrende: „Werden Sie unser schönes, sicheres Land weiter vor den Horden terroristischer Wirtschaftsflüchtlinge bewahren?“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.01.2018)