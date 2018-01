Umfrage: Deutsche rechnen nicht mit voller Amtszeit Merkels

Die Deutschen rechnen einer Umfrage zufolge nicht mit einer vollen Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wie Infratest Dimap für das "Handelsblatt" ermittelte, erwarten 56 Prozent der Befragten, dass Merkel ihr Amt vor dem Ende der Legislaturperiode 2021 aufgibt. Ein eindeutiger Nachfolger in der CDU geht aus der Erhebung nicht hervor. Die größte Unterstützung erhält Bundesinnenminister Thomas de Maiziere mit 37 Prozent.

Heute gehen die Sondierungsgespräche für eine neue Große Koalition in Deutschland in die letzte Runde: In der SPD-Zentrale kamen am Donnerstag Arbeitsgruppen der drei Parteien zusammen. Über die größten Knackpunkte dürfte bis spät in die Nacht verhandelt werden.

Bis zuletzt waren zentrale Steuer- und Finanzfragen sowie wesentliche Entscheidungen in den Bereichen Migration, Arbeitsmarkt, Gesundheit, Pflege, Pensionen und Europa offen. Am Freitag soll ein Ergebnis auf dem Tisch liegen.

Die Verhandlungen dürften sich zwischen Sitzungen von zentralen Arbeitsgruppen, Sechser-Runden der Partei- und Fraktionschefs, getrennten Beratungen der einzelnen Seiten und der großen Gruppe der Unterhändler bewegen. Am Ende wollen die CDU-Vorsitzende Angela Merkel, SPD-Chef Martin Schulz und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer ihren Gremien ein Ergebnispapier vorlegen.

Entscheidend wird sein, ob die deutschen Sozialdemokraten etwa bei den aus ihrer Sicht zentralen Gerechtigkeitsthemen ausreichende Verhandlungserfolge erzielen. Die SPD-Spitze braucht für den Eintritt in offizielle Koalitionsverhandlungen die Zustimmung eines Parteitags, der am 21. Jänner in Bonn stattfinden soll und als große Hürde gilt.