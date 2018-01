Cheerleader: Tanzende Charmeoffensive aus Nordkorea

Mit ihrem Lächeln und den anmutigen Bewegungen stehen sie in starkem Kontrast zu dem sonst so bedrohlich auftretenden Regime: Nordkoreas „Armee der Schönheiten“. Denn das stalinistische Regime wird nicht nur Athleten zu den Olympischen Spielen in Pyeongchang schicken. Erstmals seit 13 Jahren stellt es auch ein dutzende junge Nordkoreanerinnen zählendes Cheerleader-Team.

Die Cheerleader, alle jünger als 25, sind ein Exportschlager. Drei Mal schon reiste das Team zu Sportereignissen in den Süden – und zog in Südkorea jedes Mal mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit auf sich, als die Athleten. Die Akrobatinnen waren den Sportlern bei den letzten Gesandtschaften auch zahlenmäßig überlegen: 2002 etwa entsandte das Land 528 Menschen zu den Asien-Spiel in Busan – 303 davon waren Cheerleader. Hunderte Einwohner der südkoreanischen Hafenstadt begrüßten die ankommenden Frauen mit Fahnen der Wiedervereinigung damals bei ihrer Ankunft.

Die Auswahlkriterien durch das Regime sind streng: Nicht nur das Aussehen, auch der ideologische Hintergrund muss stimmen. Die Frauen müssten mehr als 163 Zentimeter groß sein und sollten aus guten Verhältnissen stammen, sagte An Chan-il, eine Expertin für Deserteure vom Weltinstitut für Nordkorea-Studien der Zeitung „South China Morning Post“.

Gefährliche Reise

Die ausgewählten Frauen müssen auch ein gewisses Talent haben. Sie seien entweder Mitglieder einer Band oder Studenten der elitären Kim Il-sung Universität, erklärte An. Pjöngjang muss sich auf die auch im Norden angehimmelten Frauen verlassen können. In der Vergangenheit wurden Cheerleader, die nach ihrer Auslandsreise positiv über den Nachbarn im Süden berichteten, in Arbeitslager geschickt.

Auch die Ehefrau des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un, Ri Sol-ju, war einst Mitglied der Truppe und besuchte den Süden 2005. Im gleichen Jahr nahm eine Ex-Cheerleaderin, die im Süden für ihr gutes Aussehen bekannt ist, einen Samsung-Fernsehwerbespot mit der südkoreanischen Popsängerin Lee Hyo-ri auf.

Seitdem herrschte Funkstille: Eine Reise der Frauentruppe 2014 sagte Nordkorea in letzter Sekunde ab. Ob Nordkorea nach den jüngsten Atom- und Raketentests mit seiner weiblichen Charmeoffensive punkten kann, bleibt fraglich.

