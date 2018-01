Tunesien: Es brodelt in der Wiege des Arabischen Frühlings

Tunis. Zum Feiern ist in Tunesien derzeit niemandem zumute. In der Woche vor dem siebten Jahrestag des 14. Jänner 2011 brodelt es wieder in der Wiege des Arabischen Frühlings, genauso wie damals, als das Volk Diktator Zine el-Abidine Ben Ali in die Flucht schlug. In der Nacht zu Donnerstag kam es erneut in einem Dutzend Orten zu Randale und Plünderungen. „Das Volk fordert den Sturz des Finanzgesetzes“, skandierten die Protestierer im Zentrum von Tunis. Für Freitag trommeln die Aktivisten zu einer Großdemonstration in der Hauptstadt gegen das umstrittene Spargesetz, das die gröbsten Löcher im Staatshaushalt durch Abbau von Subventionen, höhere Verwaltungsabgaben und höhere Mehrwertsteuer stopfen soll.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.1.2017)