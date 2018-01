Endspiel für Merkel, Schulz und Seehofer in Berlin

Berlin/Wien. Die Episode soll sich am 3. Jänner zugetragen haben. „Wenn das schiefgeht, ist meine politische Karriere zu Ende“, sagte demnach SPD-Chef Martin Schulz. „Nicht nur deine“, replizierte CSU-Vorsitzender Horst Seehofer. Und CDU-Chefin Angela Merkel schwieg. So berichtet es die „Bild“-Zeitung. Bestätigt ist es nicht. Die Schicksale der drei Parteichefs sind jedoch in diesen Tagen auf seltsame Weise miteinander verwoben. Alle drei zählen zu den Verlierern des Jahres 2017. Alle drei haben nun Anlass, auf eine Neuauflage der Großen Koalition (GroKo) zu hoffen. Am Donnerstag ging hinter der gläsernen Fassade des Willy-Brandt-Hauses die voraussichtlich finale Runde der GroKo-Sondierungen in Szene. Empfiehlt die SPD danach Koalitionsverhandlungen, ist zumindest ein Anfang gemacht.