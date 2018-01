Trump für harte Gesetze gegen Verleumdung

Washington. Donald Trump wählte – wie so schon so oft – harsche Worte: Die geltenden US-Verleumdungsgesetze seien „eine Augenwischerei und eine Schande“, da sie nicht dem Fairnessprinzip und den amerikanischen Werten entsprächen, sagte der US-Präsident nach einer Regierungssitzung in Washington. Er reagierte damit auf das vergangene Woche erschienene Enthüllungsbuch „Fire and Fury“ (Feuer und Zorn). Darin rechnet Autor Micheal Wolff mit der bisherigen Präsidentschaft Trumps ab. Wolff zitiert darin unter anderem mehrere Vertraute und Berater Trumps, die den Präsidenten etwa als „Idioten“ bezeichnen.

Trump wirft Wolff vor, ein Buch „voller Lügen“ geschrieben zu haben. Seine Anwälte hatten vergeblich versucht, die Veröffentlichung von „Fire and Fury“ zu verhindern.

„Wir wollen Fairness“

Seine Regierung werde sich die derzeitigen Gesetze zu Verleumdung und übler Nachrede „genau ansehen“, bekräftige nun der US-Präsident. Durch eine Neuregelung solle sichergestellt werden, dass ein Betroffener ausreichend juristisch gewappnet sei, wenn „falsche und diffamierende“ Behauptungen über ihn verbreitet würden. „Wir wollen Fairness“, sagte Trump. Es dürfe nicht sein, dass jemand wissentlich Falschbehauptungen verbreite, um dann die daraus gewonnenen Gewinne auf sein Bankkonto fließen zu sehen.

Kritiker befürchten, der Präsident wolle die Meinungs- und Pressefreiheit einschränken, die in den USA sehr weitgehend ausgelegt wird. Seit dem Wahlkampf hat Trump immer wieder die sogenannten Mainstream-Medien und auch einzelne Journalisten attackiert. Eine Überarbeitung der Verleumdungsgesetze ist allerdings ein äußerst schwieriges Unterfangen. Dafür ist entweder eine Verfassungsänderung oder ein Urteil des Obersten Gerichts erforderlich. (APA/AFP)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.01.2018)